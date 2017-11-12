نانوایان قرچک کم ترین تخلف ممکن را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور در همایش روز ملی نان طی سخنانی ضمن تقدیر از نانوایان به اهمیت نان در دین اسلام اشاره کرد و گفت: در مفاهیم دینی، نان برکت سفره است.

وی افزود: اگر در سفره نان نباشد، آن سفره برکت ندارد، ۷۰ درصد غذا با نان و آرد همراه است و این مفهوم حتی در کشورهای مدرن نیز صادق است و این مساله نشان می دهد، که نانواها جایگاه پر ارزشی دارند.

فرماندار قرچک با بیان این که نانوایان قرچکی با کم ترین تخلف به خدمت به مردم مشغول هستند، اظهار داشت: این ادعای من نیست، بلکه بازرسان و مصرف کننده ها ئ نیز شبکه بهداشت و درمان تایید می کنند، که کیفیت نان در قرچک در حد مطلوب است.

مرسلپور وضعیت نان در قرچک را استاندارد و قابل قبول خواند و افزود: میزان درست عمل کردن نانوایان شهرستان قرچک رضایت بخش است و امیدوارم نتیجه این همایش رسیدن نان بهتر به دست مردم باشد.