طراوت عصیان ملودی های بیات

مانی رهنما با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت : بابک بیات در زمینه ریاضیات و اعداد از هوش سرشاری برخوردار بود و از آنجایی که استعداد موسیقی ، با هوش ریاضی ارتباط تنگاتنگی دارد، او توانست درزمینه موسیقی آثار ماندگاری را خلق کند . البته احساس بسیار لطیف و بی غل و غش او مکمل این هوش وافربود زیرا زمانی که این احساسات عصیان می کرد طوفانی از ملودی ها در ذهن او جاری می شد .

این خواننده در بیان ویژگی های موسیقی بابک بیات گفت : اولین ویژگی آثار او این است که ملودی های اصلی او ( چه ملودی جاری در زبان یک خواننده و چه در نوای یک ساز) بسیار تاثیر گذار بوده و واجد همان " آنی " است که همه در هنربه دنبال آن هستند ،ویژگی دیگراستفاده هوشمندانه از سازها در تنظیم آهنگهاست؛ او ارکستراسیون ( سازبندی ) را بسیار خوب می شناخت و هر ارکستراسیون او تمبر خاص خود را داشت به طوری که هر خط از ارکستر او را می توان یک ملودی جداگانه و مستقل دانست . اما مهمترین ویژگی موسیقی بابک بیات ، درونمایه اعتراض و عصیانگرانه ای است که در ملودی هایش موج می زند . در این زمینه می توانم به ترانه " مرسدس " اشاره کنم که در سالهای اخیر جزء شاخص ترین کارهای بابک بیات بوده است .

وی بابیان این که بابک بیات یکی از بهترین آهنگسازان پاپ پنج دهه اخیر کشور است گفت : شخصیت هنرمند واقعی هم واجد جاذبه است و هم دافعه و بابک بیات به عنوان یک هنرمند واقعی جدا از این خصوصیت نبود .

رهنما افزود : آثار بابک بیات ، چه در قالب موسیقی فیلم و چه به صورت ترانه هایی که خلق کرد مانند نقوش دیواره های تخت جمشید در ذهن مردم حک شده اند . از این پس مردم بیشتر در خواهند یافت که چه هنرمندی را از دست داده اند . این موردی است که در مورد احمد شاملو ، فریدون مشیری ، نیما یوشیج و ... هم اتفاق افتادواین چیزی نیست جز خواست خداوند که این هنرمندان درد را دریافت کرده و در وجود خود، آن را به شکل هنر منعکس کنند .

خواننده آثار بیات گفت : هر چند که مردم ایران مردمی فرهیخته هستند و ثابت کرده اند که اگر لحظه ای با هنرمند خود زندگی کرده اند ، قدر آن لحظه را می دانند . اما شاید عده ای هم در جامعه باشند که مشغله های روزمره، زندگی آنها را دچار هنر گریزی و دوری مزمن از موسیقی و هنر کرده باشد .امیدوارم این بخش از جامعه نیز با موسیقی واقعی و با ارزش آشتی کند و قدر آثار کلاسیک جهانی و نیز آثار موسیقی سنتی کشور خودمان را بدانند .

مانی در ادامه گفت : برخی به ترانه هایی که من با آقای بیات کار کرده ام خرده می گیرند و می گویند که این کارها بسیار خاکستری و تلخ هستند ، به نظر من ما وقتی احساس درد می کنیم ، از جا بر می خیزیم . موسیقی هایی مانند موسیقی بابک بیات شاید بتواند اذهان خفته و یا احساسات انسانی را برای لحظه ای بیدارکند .

رهنما در تشریح تاثیر متقابل بابک بیات و ایرج جنتی عطائی بر آثار یکدیگر گفت : ایرج جنتی عطائی ، یار گرمابه و گلستان بابک بیات بود که از روزهای کودکی و جوانی و شوریدگی با هم همراه بوده اند . ایرج جنتی عطائی تاثیر بسیار عمیق و مطلوبی را بر موسیقی بابک بیات گذاشته است.

وی درپایان گفت : هنوز باور نکرده ام که بابک بیات در گذشته است . چند روز پیش که از بیمارستان به منزل ایشان می رفتم در ذهنم می گفتم : بابک بیات من این مسیر را در چهارده سال گذشته ، هزاران بار با عشق و علاقه پیموده ام . اما هیچ وقت فکر نمی کردم که روزی برای این مقصود به خانه تو بیایم . به اعتقاد من بابک بیات همیشه زنده است چرا که مردم ما هنر و هنرمند واقعی را به خوبی درک می کنند .