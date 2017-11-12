افزایش همکاری میان دستگاه های اجرایی و بانک ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری با اشاره به وجود ناهماهنگی بین بانک ها ودستگاه های اجرایی چهارمحال وبختیاری، اظهار داشت: ناهماهنگی بین بانک ها و دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری عامل کندی در جذب اعتبارات حوزه اشتغال محسوب می شود.

وی اظهار داشت: مشکل بیکاری در چهارمحال و بختیاری همچنان وجود دارد و باید تلاش کرد اشتغال در سطح استان ایجاد شود.

همکاری بین دستگاه های اجرایی و بانک ها افزایش یابد

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری و معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: باید همکاری بین دستگاه های اجرایی و بانک ها افزایش یابد و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در این استان به خوبی پرداخت شود.

وی تاکید کرد: همکاری مطلوب بانک ها و دستگاه های اجرایی نقش مهمی در جذب اعتبارات اشتغال در سطح استان دارد.

بهره گیری از بخش خصوصی در اجرای پروژه های توسعه ای ضروری است

وی ادامه داد: باید از ظرفیت های استان برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری استفاده کرد.

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری و معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: جذب سرمایه گذار در بخش های مختلف این استان ضروری است و مدیران استان باید در این مسیر حرکت کنند.

وی ادامه داد: بهره گیری از بخش خصوصی در اجرای پروژه های توسعه ای ضروری است.

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری و معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه رفع مشکل بیکاری مهمترین هدف مسئولان است، اظهار داشت: پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در این استان ضروری است.