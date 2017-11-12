به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری ظهر یکشنبه در نشست کتابخانه های چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کتابخانه های سیار در مناطق محروم چهارمحال وبختیاری راه اندازی شود، اظهار داشت: راه اندازی کتابخانه های سیار در مناطق محروم چهارمحال وبختیاری زمینه ساز افزایش سرانه مطالعه در استان است.

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری و معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: کتابخانه های عمومی نقش مهمی در افزایش سرانه مطالعه در سطح استان دارند.

توسعه کتابخانه های عمومی در روستاهای چهارمحال و بختیاری ضروری است

وی ادامه داد: در اختیار گذاشتن کتاب های جدید در اختیار علاقه مندان کتاب از مهمترین اهداف کتابخانه های عمومی است.

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری و معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه کتابخانه های عمومی در روستاهای چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: نبود کتابخانه های عمومی در روستاها از مهمترین مشکلات در حوزه کتاب است.

احداث کتابخانه مرکزی در چهارمحال و بختیاری ضروری است

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری و معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: احداث کتابخانه مرکزی در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

وی تاکید کرد: باید زمینه برای آغاز مراحل احداث کتابخانه مرکزی در چهارمحال و بختیاری فراهم شود و این پروژه اجرایی شود.

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری و معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اعتبار استانی برای احداث کتاب در شهر فرخ شهر اختصاص یافته است، اظهار داشت: ۳۰۰ میلیون تومان برای احداث کتابخانه عمومی در فرخ شهر اختصاص می یابد.