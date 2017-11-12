دستگیری شکارچیان متخلف در خلخال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال طی گشت شبانه در منطقه حفاظت شده آق داغ، دو شکارچی متخلف را که قصد شکار در منطقه را داشتند دستگیر کردند.

از این شکارچیان دو قبضه اسلحه و ۱۴ عدد فشنگ کشف و ضبط شد. یکی از اسلحه ها غیر مجاز ( قاچاق ) است.

پرونده شکارچیان متخلف جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

دوستداران محیط زیست می توانند هرگونه موارد تخلف در حوزه محیط زیست را از طریق شماره تماس ارتباطات مردمی ۱۵۴۰ گزارش دهند.