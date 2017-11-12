  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۲۸

انهدام باند سارقان خانوادگی در فرجام/ تحقیقات پلیسی ادامه دارد

انهدام باند سارقان خانوادگی در فرجام/ تحقیقات پلیسی ادامه دارد

رییس کلانتری ۱۳۶ فرجام، با اشاره به دستگیری سه عضو یک خانواده به جرم سرقت در محدوده شرق تهران، گفت: این متهمان که اعضای یک خانواده بودند با همدستی یکدیگر از منازل شهروندان سرقت می کردند.

سرگرد خلیل لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شب گذشته ماموران گشت انتظامی این کلانتری در حال گشتزنی در محدوده استحفاظی خود بودند که رفتارها و تردد های دو مرد و یک زن مقابل یک خانه توجه آنها را جلب کرده و برای بررسی موضوع به سمت آنها تغییر مسیر دادند.

وی افزود: با نزدیک شدن ماموران، افراد مذکور با دستپاچگی سعی کردند اموالی را که در حال انتقال به خودروی پارک شده در مقابل منزل مذکور بود را به پایان رسانده و ضمن بستن در منزل سوار بر خودرو و از محل دور شوند.

ماموران که به ماجرا مشکوک شده بودند، هر سه تن را متوقف کرده و اقدام به تحقیق از هر سه تن کردند که این سه نفر اظهار داشتند که این اموال متعلق به خودشان است و در حال جابجایی آن برای انتقال به محل دیگر هستند اما چهره سراسمیه و اظهارات ضد و نقیض آنها و همچنین زمان نامناسب برای جابجایی اموال منزل ظن ماموران را بیشتر کرده و تحقیقات خود را دقیق تر کردند.

این بررسی ها در نهایت به نتیجه رسید و ماموران با پرس و جو از اهالی واقعی خانه مذکور دریافتند که این افراد مظنون سارقانی هستند که تحت پوشش خانواده اقدام به سرقت از منازل شهروندان می کنند.

به این ترتیب هر سه نفر در محل دستگیر و به همراه مالکان اموال مسروقه از منزل مذکور به کلانتری منتقل شدند که طی بازجویی های انجام شده هر سه نفر به جرم خود مبنی بر سرقت از منازل شهروندان اعتراف کردند.

در بازرسی از خودروی متهمان نیز یک عدد چرخه گوشت، یک دستگاه ابمیوه گیری و تعدادی لوازم خرد منزل که از خانه مذکور به سرقت برده بودند، کشف وضبط شد پس از صورتجلسه به مالکش بازپس داده شد.هر سه متهم پس از تکمیل پرونده به دادسرا منتقل شدند.

کد مطلب 4142162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها