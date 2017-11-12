سفیر آمریکا در عراق: بغداد و اربیل برای حل مشکلات گفتگو کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، داگلاس سیلیمان سفیر آمریکا در عراق از بغداد و اربیل خواست که برای پایان دادن به بحران، گفتگو را شروع کنند.

دفتر ریاست جمهوری عراق اعلام کرد: فواد معصوم رئیس جمهور عراق بعد از ظهر امروز به وقت محلی در کاخ السلام بغداد میزبان داگلاس سیلیمان سفیر آمریکا در عراق بود. در این دیدار روابط دوجانبه میان دو کشور و راههای تقویت آن و نیز تحولات سیاسی و امنیتی و بحران میان بغداد و اربیل مورد رایزنی قرار گرفت.

معصوم در این دیدار تاکید کرد: پیروزی های به دست آمده از سوی نیروهای امنیتی ضد تروریسم به برکت همبستگی عراقی ها و اصرار آنها بر زندگی در سایه آزادی و دموکراسی و همزیستی مسالمت آمیز حاصل شد.

وی از همه گروههای سیاسی خواست که از این پیروزی ها با پایان دادن به مشکلات موجود میان همه طرفهای سیاسی به ویژه مشکلات میان دولت مرکزی و اقلیم حمایت کنند و به گفتگو برای حل بحران کنونی و حفظ دستاوردهای ملی روی آورند.

از سوی دیگر سیلیمان نیز پیروزی های عراق ضد تروریسم را ستود و از حمایت کشورش در همه زمینه ها از عراق خبر داد و گفت: آمریکا از همه طرفهای سیاسی عراقی می خواهد که گفتگو برای پایان دادن به اختلافات کنونی را شروع کنند و از ثبات امنیتی و سیاسی در عراق حمایت کنند.