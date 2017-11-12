۱۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر در شهرهای رشت و لنگرود کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احداله احدی در جمع خبرنگاران اظهار کرد :ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر در پی بررسی گزارشات مردمی از فعالیت یک قاچاقچی در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در استان گیلان مطلع شده و با تحقیقات پلیسی از صحت موضوع اطمینان حاصل کردند.

وی با بیان اینکه ماموران عملیات ویژه پلیس با همکاری فرماندهی مرزبانی استان خودروی پراید این قاچاقچی ۵۸ ساله را در حوزه شهری شهرستان رشت (سراوان) متوقف کردند، افزود: متهم دستگیر و در بازرسی از این خودرو هفت کیلوگرم تریاک کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گیلان با اشاره به اینکه متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد، گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر به طور شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارشات مردم شریف گیلان درحوزه مواد مخدر می باشد.

وی همچنین به کشف و ضبط چهار کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان لنگرود نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در راستای مبارزه با مواد مخدر، ماموران انتظامی لنگرود طی ۱۹ روز گذشته در چند عملیات جداگانه در مجموع چهار کیلو و ۷۲۲ گرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کردند.

وی با بیان اینکه در این عملیات ها چهار نفر دستگیر شدند، تصریح کرد: این مواد مخدر از نوع تریاک، شیشه و هروئین هستند.

سرهنگد احدی در ادامه با اشاره به معرفی چهار متهم به مقام قضایی جهت سیر مراحل قانونی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک، مراتب را با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.