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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۵:۲۷

محققان می گویند؛

عواقب مرگبار نوسانات فشارخون را جدی بگیرید

عواقب مرگبار نوسانات فشارخون را جدی بگیرید

درحالیکه فشارخون همواره بالا شرایط بدی است، اما محققان عنوان می کنند نوسان در عدد سیستولیک (عدد بالا) نیز به همان اندازه خطرناک است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق نتایج مطالعه جدید محققان مرکز پزشکی اینترمانتین یوتا، نوسانات فشارخون ریسک سکته، حمله قلبی و حتی مرگ را افزایش می دهد.

فشارخون بالا یکی از شایع ترین بیماری های امروزی ناشی از سبک زندگی است و نقش اساسی در مشکلات سلامت نظیر سکته و حملات قلبی دارد.

متخصصان پزشکی این بیماری را قاتل خاموش می نامند چراکه فشارخون یک بیماری قلبی عروقی است که تشخیص آن به دلیل علائم و نشانه های نامحسوس کمی پیچیده است.

طبق اعلام انجمن قلب آمریکا، فشارخون سیستولیک عادی کمتر از ۱۲۰ است درحالیکه فشارخون بالا در حدود بالای ۱۴۰ در نظر گرفته می شود.

یافته ها نشان داد بیمارانی که در هر بار ویزیت مداوم پزشک فشارخون سیستولیک شان در نوسان بوده و بین ۳۰ تا ۴۰ فرق خواهد داشت، بسیار در معرض مرگ قرار دارند.

در این مطالعه، تیم تحقیق تغییرات فشارخون سیستولیک ۱۰,۹۰۳ بیمار را در ویزیت های مختلف پزشکی بررسی کردند و دریافتند بیمارانی که با نوسانات فشارخون روبرو بودند بسیار در معرض مرگ قرار داشتند.

پزشکان خوردن غذاهای سالم، ورزش منظم و مصرف داروهای تجویزی فشارخون توسط پزشک معالج را برای اطمینان از ثبات فشارخون توصیه می کنند.

کد مطلب 4142216

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