به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند بعدازظهر یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای قدمتی بسیار زیاد در عرصه فرهنگی است و تجارت و فرهنگ از ویژگیهای این استان است.
وی با اشاره به آغاز برنامههای هفته کتاب و کتابخوانی بیان کرد: مطالعه و کتابخوانی نقشی بسیار مهم در توسعه جوامع دارد و باید با اجرای برنامههای مختلف، زمینه را برای افزایش مطالعه در جامعه فراهم کرد.
استاندار بوشهر با اشاره به اینکه کتاب زمینهساز دانایی، روشنگری و بسیاری از علوم و دانشها است، تصریح کرد: فرهنگ مطالعه کتاب در توسعه و پیشرفت جامعه و زندگی انسانها نقشی اساسی دارد.
لزوم تجهیز فضای کتابخانهها
وی خواستار توسعه و تجهیز فضای کتابخانهها و گسترش کتابخانههای دیجیتال در سطح استان شد و اضافه کرد: باید جذابیتهای لازم در مطالعه فراهم شود و افراد به سمت مطالعه ترغیب شوند.
گراوند یکی از برنامههای مهم در اقتصاد مقاومتی را فرهنگ جامعه دانست و با اشاره به نقش کتاب در تغییر فرهنگ ادامه داد: فرهنگ در همه زمینهها از جمله حوزه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دیگر بخشها تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه حرکتها و طرح و برنامههای شورای فرهنگ عمومی باید در سطح جامعه اثرگذار باشد، افزود: باید بر اساس نیاز فرهنگ جامعه امکانات، تجهیزات، سختافزارها و نرمافزارها تامین شود.
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