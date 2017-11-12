به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند بعدازظهر یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای قدمتی بسیار زیاد در عرصه فرهنگی است و تجارت و فرهنگ از ویژگی‌های این استان است.

وی با اشاره به آغاز برنامه‌های هفته کتاب و کتاب‌خوانی بیان کرد: مطالعه و کتاب‌خوانی نقشی بسیار مهم در توسعه جوامع دارد و باید با اجرای برنامه‌های مختلف، زمینه را برای افزایش مطالعه در جامعه فراهم کرد.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه کتاب زمینه‌ساز دانایی، روشن‌گری و بسیاری از علوم و دانش‌ها است، تصریح کرد: فرهنگ مطالعه کتاب در توسعه و پیشرفت جامعه و زندگی انسان‌ها نقشی اساسی دارد.

لزوم تجهیز فضای کتابخانه‌ها

وی خواستار توسعه و تجهیز فضای کتابخانه‌ها و گسترش کتابخانه‌های دیجیتال در سطح استان شد و اضافه کرد: باید جذابیت‌های لازم در مطالعه فراهم شود و افراد به سمت مطالعه ترغیب شوند.

گراوند یکی از برنامه‌های مهم در اقتصاد مقاومتی را فرهنگ جامعه دانست و با اشاره به نقش کتاب در تغییر فرهنگ ادامه داد: فرهنگ در همه زمینه‌ها از جمله حوزه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دیگر بخش‌ها تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه حرکت‌ها و طرح و برنامه‌های شورای فرهنگ عمومی باید در سطح جامعه اثرگذار باشد، افزود: باید بر اساس نیاز فرهنگ جامعه امکانات، تجهیزات، سخت‌افزارها و نرم‌افزارها تامین شود.