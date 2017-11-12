حریق خودروی پراید در کرمان مهار شد

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی در ساعت ۱۴ و ۵۵ دقیقه بعدازظهر امروز (یکشنبه) گزارشی مبنی بر حریق یک دستگاه خودرو پراید در بزرگراه امام خمینی (ره) دریافت شد.

وی ادامه داد: پس از دریافت این گزارش بلافاصله دو خودروی اطفایی از دو ایستگاه آتش نشانی به همراه تیم های اطفاء حریق به محل اعزام و آتش نشانان سریعا در محل حاضر شدند و خودروی طعمه حریق شده را اطفاء کردند.

عسکری از شهروندان خواست وسایل نقلیه خود را به طور مرتب مورد بررسی قرار داده و از سلامت قطعات و لوازم برقی و سوخت رسان خودروی خود اطمینان حاصل کنند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان گفت: علت حریق در دست بررسی است.