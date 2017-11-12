آلونک سازان حاشیه نسیم شهر جمع آوری شدند

عباس شوندی، در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای صورت جلسات کارگروه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و کمیته مقابله در فرمانداری بهارستان خبر داد و افزود: در راستای جمع آوری معتادین متجاهر سطح شهر و جلوگیری از کارتن خوابی در نسیم شهر برنامه ریزی های خوبی در حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری به عمل آمده است.

وی افزود: هماهنگی های لازم با کلانتری ۱۲ بخش بوستان صورت گرفته و تعدادی از معتادین که در حاشیه جاده دسترسی پایانه اقدام به آلونک سازی و اسکان کرده بودند، جمع آوری شدند.

شهردار نسیم شهر گفت : این اقدام در واقع یکی از دغدغه ها و مطالبات اصلی شهروندان در حوزه امنیت اجتماعی است، که شهرداری نسیم شهر از این پس نیز نسبت به جمع آوری معتادین متجاهر و پاکسازی اماکن عمومی و خیابان ها از این گونه افراد در سطح شهر اقدام خواهد کرد.