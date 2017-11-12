  1. استانها
  2. تهران
۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۳۴

شهردار نسیم شهر:

آلونک سازان حاشیه نسیم شهر جمع آوری شدند

آلونک سازان حاشیه نسیم شهر جمع آوری شدند

بهارستان- شهردار نسیم شهر از جمع آوری آلونک سازان حاشیه این شهر خبر داد.

عباس شوندی، در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای صورت جلسات کارگروه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و کمیته مقابله در فرمانداری بهارستان خبر داد و افزود: در راستای جمع آوری معتادین متجاهر سطح شهر و جلوگیری از کارتن خوابی در نسیم شهر برنامه ریزی های خوبی در حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری به عمل آمده است.

وی افزود: هماهنگی های لازم با کلانتری ۱۲ بخش بوستان صورت گرفته و تعدادی از معتادین که در حاشیه جاده دسترسی پایانه اقدام به آلونک سازی و اسکان کرده بودند، جمع آوری شدند.

شهردار نسیم شهر گفت : این اقدام در واقع یکی از دغدغه ها و مطالبات اصلی شهروندان در حوزه امنیت اجتماعی است، که شهرداری نسیم شهر از این پس نیز نسبت به جمع آوری معتادین متجاهر و پاکسازی اماکن عمومی و خیابان ها از این گونه افراد در سطح شهر اقدام خواهد کرد.

کد مطلب 4142231

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها