شهرداران بویین زهرا و دانسفهان منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین احکام شهرداران جدید بویین زهرا و دانسفهان را صادر کرد.

در حکم استاندار قزوین خطاب به حسین غیاثوند آمده است: با عنایت به پیشنهاد شورای اسلامی شهر بویین زهرا به موجب این حکم جناب عالی را به مدت ۴ سال به عنوان شهردار این شهر منصوب می کنم.

امید است با اتکال به خداوند منان و استفاده از امکانات مادی و معنوی در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) وپیشبرد دقیق سیاست های عمومی دولت تدبیر و امید جناب آقای دکتر روحانی، با همکاری متقابل مسئولین محلی در انجام وظایف محوله و خدمت به مردم شریف و مومن شهر بویین زهرا موفق و موید باشید.

حسین غیاثوند عضو سابق شورای اسلامی شهر قزوین بود.

استاندار قزوین در حکم دیگری با پیشنهاد شورای اسلامی شهر دانسفهان محمد ادیب رامندی را به مدت چهار سال به عنوان شهردار دانسفهان منصوب کرد.

شهرهای بویین زهرا و دانسفهان در شهرستان بویین زهرا در جنوب استان قزوین قرار دارند