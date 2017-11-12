برنامه ویژه‌ در زمینه اقتصاد مقاومتی در روستاهای رفسنجان اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیار اسکندری نسب عصر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه بخشدار جدید مرکزی رفسنجان و معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار رفسنجان اظهار کرد: مجموعه برنامه‌ریزی و عمرانی پیشانی وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌هاست و کار عمران و برنامه‌ریزی توسط هر شخص در هرجا انجام شود، ماندگار خواهد بود.

با بیان اینکه علیرغم کارهایی که پس از پیروزی انقلاب در رفسنجان انجام شده اما کار برزمین مانده زیادی هنوز در این شهرستان وجود دارد، تصریح کرد: به برکت جمهوری اسلامی ایران تمام زیرساخت‌های لازم برای توسعه شهرها و روستاها فراهم شده است.

وی بیان داشت: سرمایه‌ها و هزینه‌های زیادی برای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی صرف کردیم تا جامعه به رفاه اجتماعی برسد، بنابراین باید شب و روز برنامه داشته باشیم تا جمهوری اسلامی ایران همچون که در امنیت الگوی دنیاست در اقتصاد و رفاه مردمش هم الگو باشد.

سرپرست فرمانداری رفسنجان تصریح کرد: هنر ما امروز این است که بتوانیم در راستای حفظ و نگهداری زیرساخت‌هایی که در شهرها و روستاها ایجاد شده و ایجاد اشتغال و اقتصاد و رفاه اجتماعی مردم گام برداریم.

وی افزود: برای رسیدن به چشم انداز ۱۴۰۴ باید برنامه‌ریزی خوبی داشته باشیم و در چارچوب برنامه‌هایی که برای این مهم مصوب شده است، حرکت کنیم.

وی تأکید کرد: در مجموعه ستاد فرمانداری باید برنامه ویژه‌ای برای اقتصاد مقاومتی در روستاها انجام شود و شاهد مهاجرت معکوس باشیم.

اسکندری نسب افزود: باید تاریخ اقتصاد خانوار روستاها شناسایی شود تا با شناسایی این تاریخ اقتصاد ۵۰ سال پیش در روستاها احیا شود و فقر، بیکاری، مشکلات اجتماعی و حاشیه نشینی شهرها از بین برود.

سرپرست فرمانداری رفسنجان در خصوص انتخاب مصطفی بخشی به عنوان بخشدار مرکزی رفسنجان، بیان کرد: فرزندان شهدا و ایثارگران سرمایه های گران سنگی هستند که یک لحظه نباید از انها غفلت کنیم انقلاب مال اینهاست در مدت کوتاهی که با ایشان کار کردم کار را با دقت و دغدغه انجام میدادند.

اسکندری نسب اضافه کرد: باور من این است که این گونه نیروها باید توانمند شوند تا فرمانداران و استانداران از بدنه وزارت کشور پا بگیرند.

در این مراسم مصطفی بخشی به عنوان بخشدار مرکزی رفسنجان و علی آرمان به عنوان معاون عمران و برنامه‌ریزی فرماندار رفسنجان معرفی شد.