مبارزه با اعتیاد نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، عبدالمحمد زاهدی روز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین اظهارداشت: به جای هزینه کردن در حوزه اقدامات صلبی مرتبط با مواد مخدر باید برای کاهش آسیب های اجتماعی به آموزش، کارآفرینی و اشتغال توجه ویژه کنیم.

وی افزود: در پیشگیری فرهنگی باید آموزش از خانواده تا مدرسه، از مدرسه تا دانشگاه و از دانشگاه تا جامعه و انتقال آموزه های ضروری برای افزایش مهارت های زندگی را جدی بگیریم تا مسیر اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر هموارتر شود.

استاندار قزوین بیان کرد: همه گروه‌های سنی در معرض خطر اعتیاد قرار دارند و سهم جوانان شاید بیش تر از دیگران باشد لذا اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر امری ضروری است و با دعوت از خانواده ها برای آموزش و آشنایی با مسایل پیشگیری از اعتیاد لازم است با فرزندان خود شیوه های درست رفتاری و تربیتی داشته باشیم.

زاهدی تصریح کرد: در کشور جوامع کارگری بیشترین ضربه را از اعتیاد خورده اند و گرفتار مسائل مربوط به مواد مخدر هستند و بخش عمده اعتیاد در بخش مشاغل آزاد به وقوع پیوسته که باید برنامه ریزی هایی در این زمینه داشته باشیم.

وی به اطلاع رسانی در زمینه مواد مخدر جدید اشاره کرد و افزود: در اطلاع رسانی آمار و ارقام مسائل مربوط به مواد مخدر و آگاهی رسانی مواد مخدر جدید باید دقت شود تا هم به نوعی آسیب پذیری ایجاد نکرده و جنبه تشویقی برای جوانان هم نداشته باشد.

استاندار تاکید کرد: آموزش، کارآفرینی و اشتغال در کاهش آسیب‌های اجتماعی موثر است و نقش فرهنگ‌سازی از مسیر بزرگان مذهبی و برنامه های صدا و سیما بسیار مهم است و بهترین اقدام در مسیر پیشگیری آموزش خانواده و همچنین توجه به آموزش در حوزه آموزش و پرورش و دانشگاه‌هاست.

زاهدی اضافه کرد: اگر بخشی از هزینه‌ها در حوزه سلامت به ورزش اختصاص یابد شاهد اثرگذاری بیشتری در زمینه پیشگیری از گرایش جوانان به اعتیاد خواهیم بود.

وی در ادامه، توجه به رونق اقتصادی را مهم دانست و گفت: اگر در حوزه کارآفرینی به خوبی عمل کنیم، شاهد کاهش آسیب های اجتماعی خواهیم بود.