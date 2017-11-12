به گزارش خبرنگار مهر، صمد کارگرفرد در جلسه بررسی مشکلات پرداخت تسهیلات حوادث در شهرستان جهرم، با اشاره به اهمیت رفع همه مسائل و مشکلات و موانع موجود برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان، گفت: جهت رضایت مردم و جلوگیری از برگشت اعتبار، بانک‌ها باید در این زمینه از همه ابزارهای لازم بهره‌گیری کنند.

وی بابیان اینکه این شهرستان ازجمله مناطق آسیب‌پذیر در بلایای طبیعی است، تصریح کرد: بانک باید به بازگشت سرمایه و تسهیلاتی که ارائه می‌دهد مطمئن باشد، از سویی باید به مشکلات ضمانت در مناطق روستایی هم توجه شود، در این زمینه با اجرای برنامه ضمانت زنجیره‌ای در سال‌های مختلف بسیاری از بانک‌ها مشکلات خود را حل‌وفصل کرده‌اند.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان جهرم کمبود سرمایه در مناطق روستایی که ناشی از پایین بودن سطح درآمد و درنتیجه ناچیز بودن میزان پس‌انداز خانوارها است را یکی از مشکلات توسعه روستایی دانست و افزود: این وضعیت علاوه بر اینکه امکان افزایش ظرفیت بخش‌های تولیدی را در فرآیند تولید در این مناطق با محدودیت مواجه ساخته، موجب بروز مشکلات اجتماعی چون مهاجرت روستاییان به شهرها، بیکاری پنهان و آشکار و کاهش سطح زندگی خانوارها شده است.

کارگرفرد با اشاره به اهمیت مشارکت بانک‌ها در روان‌سازی اعطای تسهیلات، مطرح کرد: انتظار می‌رود که تسهیلات اعتباری مؤسسات رسمی، وسیله مناسبی برای روند انتقال و تسریع در امر توسعه روستایی باشد.

وی بیان کرد: با توجه به نقشی که سرمایه در ترکیب عوامل تولید در فرآیند تولیدی دارد، می‌تواند باعث افزایش کارایی بیشتر مناطق روستایی و رونق مسکن شود.