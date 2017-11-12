به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهریاری بعد از ظهر یکشنبه در این دیدار با بیان اینکه مردم دیدگاه مثبتی نسبت به دادگستری و مجموعه قضایی دارند، اظهار امیدواری کرد با تعامل و همکاری های متقابل این دیدگاه همواره ادامه یابد چرا که تجربه ثابت کرده در هر جامعه ای اگر این روابط بهتر باشد جامعه با مشکلات کمتری مواجه می شود.

وی به شرایط خاص موجود در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: شرایط کشور در هر زمانی خاص ولی در برخی موارد خاص تر می شود و امروز به لحاظ برخی فشارهای سیاسی و اقتصادی این شرایط باعث شده از برخی برنامه های توسعه انسانی عقب بمانیم.

استاندار آذربایجان غربی به کمبود منابع و مشکلات اقتصادی، پروژه های نیمه تمام، بالا بودن نرخ بیکاری اشاره کرد و گفت: تمامی این مسائل و مشکلات زمینه ای برای مشکلات و معضلات اجتماعی بسیار می شود و این امر باعث افزایش میزان پرونده های ورودی به دستگاه قضایی می شود.

رئیس دادگستری استان نیز در این دیدار گزارشی از وضعیت قضایی در استان پرداخت و گفت: روابطی که بین قوای سه گانه در استان وجود دارد کاملا هماهنگ و مثال زدنی است و تعامل و همکاری خوبی با هم دارند.

توکل حیدری افزود: در آذربایجان غربی باوجود هم مرز بودن با سه کشور خارجی، حضور گروههای مخالف و معاند در پشت مرزها و قاچاق سازمان یافته میزان ورودی پرونده به نسبت جمعیت نسبت به سایر استانها در ردیف های آخر قرار دارد و این استان نسبت به سایر استانها با کمترین ورودی پرونده و اختلاف مواجه است.