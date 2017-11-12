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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۲۳:۴۴

رئیس شورای هیئت های مذهبی گلستان:

ایستگاه صلواتی گلستان در مشهد مقدس برپا می شود

ایستگاه صلواتی گلستان در مشهد مقدس برپا می شود

گرگان - رئیس شورای هیئت های مذهبی گلستان گفت: ایستگاه صلواتی سقاخانه ابوالفضل(ع) گرگان در مشهد برپا و به مدت پنج روز به زائران علی بن موسی الرضا(ع) خدمات رسانی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسدی، شامگاه یکشنبه درجمع خبرنگاران استان اظهار کرد: در ایام عزاداری امام رضا(ع) و پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد(ص)، ایستگاه صلواتی سقاخانه حضرت ابوالفضل(ع) گرگان جزو بزرگترین ایستگاه صلواتی در مشهد مقدس است که به زائرین خدمات رسانی می کند.

وی با اشاره به موقعیت این ایستگاه صلواتی در مشهد مقدس، افزود: با توجه به واقع شدن این ایستگاه در فلکه برق مشهد ما شاهد تعداد زیادی از مراجعه کنندگان هستیم.

رئیس شورای هیئت های مذهبی گلستان گفت: با تلاش هایی که از سوی هئیت مهدویون برای برپایی ایستگاه صلواتی سقاخانه حضرت ابولفضل (ع) گرگان صورت گرفته اقدامات خوبی توسط دیگر هیئت ها نسسبت به برگزاری ایستگاه صلواتی انجام شده و این کار مورد استقبال قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این ایستگاه سال گذشته با عنوان چهار هزار شهید گلستان در مشهد مقدس فعالیت داشت، تصریح کرد: امسال با عنوان ایستگاه صلواتی سقاخانه ابوالفضل(ع) به زائران علی ابن موسی الرضا(ع) خدمات رسانی می کند.

اسدی فعالیت ۲۴ ساعته سقاخانه حضرت ابوالفضل(ع) را یکی از ویژگی های این ایستگاه دانست و گفت: این ایستگاه به مدت پنج روز خدمات رسانی خواهد کرد.

وی افزود: در برپایی این ایستگاه ما شاهد همکاری های خوبی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه گلستان بودیم.

کد مطلب 4142285

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