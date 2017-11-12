عراق به دنبال کسب مدال در مسابقات آسیایی است

علی ساری در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه تمرین تیم ملی کبدی عراق در گرگان به منظور کسب آمادگی برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا، اظهار کرد: بازیکنان تیم عراق از وضعیت جسمی و روحی مناسبی برخوردار هستند و برای حضور آبرومند در مسابقات آسیایی آماده می شویم.

ساری که ۲۰ سال سن دارد، افزود: تیم عراق سال گذشته با وجود زمان کمی که برای آمادگی داشت، در مسابقات جوانان آسیا به میزبانی ارومیه موفق به کسب مدال برنز شد.

وی در مورد مسابقات آسیایی پیش رو گفت: ما در مسابقات آسیایی برای زنگ تفریح شدن در مقابل حریفان به میدان نمی رویم و به دنبال شگفتی سازی و تکرار مدال مسابقات جوانان هستیم.

کاپیتان تیم ملی عراق در مورد تیم های مدعی این دوره بیان کرد: تیم های شرکت کننده در مسابقات همگی آماده هستند و به اعتقاد من تیم های ایران، هند، کره جنوبی و ژاپن از جمله تیم های مدعی محسوب می شوند.

ساری درباره سرمربی ایرانی تیم ملی عراق تصریح کرد: «مصطفی نودهی» از نظر فنی و اخلاقی مربی بسیار خوبی است و با حضور او در راس کادر فنی تیم، حرکت رو به جلویی داشته ایم و مطمئناً برای کسب مدال تلاش خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کبدی قهرمانی آسیا در دو بخش آقایان و بانوان از یکم آذرماه به میزبانی شهر گرگان آغاز می شود و تا ششم این ماه ادامه خواهد داشت.