مدیریت جدید شهری به دنبال افزایش نشاط در پایتخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، امین عارف‌نیا با اشاره به سیاست‌های تبیین شده در دوره جدید مدیریت شهری در تهران گفت: بی‌تردید تامین آرامش و آسایش شهروندان، ایجاد امید، جلب مشارکت شهروندان به منظور شکوفایی استعدادهای شهر در دستورکار شهرداری تهران قرار گرفته، که سیاستگذاری در حوزه مدیریت شهری بر اساس آن پیش خواهد رفت.



وی ادامه داد: شهرداری تهران قطعا برنامه‌های خود را در حوزه فرهنگی و اجتماعی مورد بازنگری قرار خواهد داد، به نحوی که اجرای این برنامه‌ها بتواند موجب تعمیق پیوند شهروندان با شهرداری تهران شود، که برای تحقق این مهم نیز، انجام اقدامات جدی از سوی شهرداری در جهت ارتقای آگاهی عمومی نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی پیش‌بینی شده است.



عارف‌نیا تاکید کرد: مدیریت جدید شهری معتقد است، باید در حوزه آموزش‌های شهروندی کار ویژه‌ای صورت بگیرد، تا شهروندان با آگاهی نسبت به حقوق و تکالیف خود، نقش موثری در شهر ایفا کنند، که تحقق آن نیز در گرو برنامه‌ریزی و اتخاذ تمهیدات موثر در حوزه‌های فرهنگی- اجتماعی خواهد بود.



وی در بیان سایر برنامه‌هایی که مدیریت جدید شهری برای بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان تهرانی در نظر گرفته است، افزود: ارتقای سطح نشاط شهروندان به گونه‌ای که زمینه‌هایی برای ایجاد فضای بروز خلاقیت‌ها و بهره‌مندی از استعدادهای شهر و شهروندان فراهم شود نیز در دستورکار شهرداری قرار گرفته است.



عارف‌نیا با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در شهرداری تهران به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی یادآورشد: شهرداری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد، فقر، فحشا، کودکان کار، کارتن‌خوابی و سایر مشکلاتی که در شهر تهران با آن مواجه هستیم، نشست مشترکی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کرده که در پی آن قرار شد، کار گروه مشترکی ایجاد شود، تا مدیریت این آسیب‌ها مبتنی بر سیاست‌ها و راهبردهایی که این کارگروه اتخاذ می‌کند، دنبال شود.



وی در تشریح اقداماتی که شهرداری تهران در رابطه با موضوع اعتیاد انجام داده است، تصریح کرد: مدیریت جدید شهری در این حوزه نیز، اقدامات بسیاری، هم در بحث پیشگیری و هم ساماندهی شروع کرده است، کما اینکه شرایطی را برای اسکان کارتن‌خواب‌ها و کاهش مخاطراتی که این افراد با آن مواجه هستند، فراهم کرده است، از سوی دیگر برای هدایت معتادان به سمت ترک اعتیاد و ایجاد زمینه برای اشتغال آنها پس از ترک نیز، برنامه‌ریزی گسترده‌ای در حال انجام است.



عارف‌نیا با اشاره به تمهیداتی که شهرداری تهران برای ساماندهی زنان کارتن‌خواب تهران اندیشیده است، بیان کرد: برای ساماندهی این افراد نیز برنامه‌های متعددی که اجرای آن از قبل در سازمان خدمات اجتماعی شهرداری و ستاد زنان سرپرست‌خانوار آغاز شده را پیگیری کرده، ضمن اینکه بعد از این، گام‌های جدی‌تری نیز در این راستا برداشته خواهد شد.



مشاور شهردار تهران و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران، با یادآوری منابعی که به منظور تامین هزینه‌ها برای اجرای برنامه‌های شهرداری در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی دیده شده، خاطرنشان کرد: شهرداری تهران هر سال، منابع قابل توجهی برای حرکت به سمت ایجاد شهری عاری از آسیب‌های اجتماعی اختصاص می‌دهد و امید است با برنامه‌های متنوعی که مدیریت جدید شهری در نظر گرفته، بتوانیم در این عرصه توفیق بیشتری نیز داشته باشیم.