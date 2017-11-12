سید حمید موسوی به عنوان سرپرست اداره کل معماری و ساختمان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از جانب دکتر مهدی حجت، سید حمید موسوی به عنوان سرپرست اداره کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران منصوب شد.

در متن انتصاب ایشان آمده است:

با عنایت به سوابق و تجارب جنابعالی ، به موجب این حکم شما را به سمت "سرپرست اداره کل معماری و ساختمان" منصوب می نمایم، امید است با نگاه دقیق علمی و تخصصی در اجرای قوانین و مقررات شهرسازی و معماری موجب اعتلای امور در راستای فرهنگ ایرانی و اسلامی و اصل شهروند مداری ، تکریم و ا عتماد سازی مراجعین در جهت خدمات رسانی به شهروندان عزیز تهرانی موفق و موید باشید .



از خداوند متعال توفیق روز افزون شما را در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)در خدمت به آحاد شهروندان عزیز تهرانی خواستارم .