زلزله غرب کشور اردبیل را لرزاند/ترس مردم از شدت زمین لرزه

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه زمین لرزه ای به قدرت ۷.۳ ریشتر در عمق ۱۱ کیلومتری زمین در ازگله از توابع کرمانشاه به وقوع پیوست که به دلیل قدرت و شدت آن در بسیاری از استان های واقع در نوار مرزی غرب و شمال غرب کشور احساس شد.

این زمین لرزه که علاوه بر اینکه در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و خوزستان احساس شده، بر اساس اخبار واصله در شهرهای نجف، کربلا و بغداد کشور عراق نیز احساس شده است.

قدرت زمین لرزه به حدی بوده که با وجود مسافت طولانی شهروندان اردبیلی نیز آن را احساس کرده و دقایقی سراسیمه به خیابان ها شتافتند.