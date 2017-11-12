  1. استانها
  2. اردبیل
۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۲۲:۴۰

زلزله غرب کشور اردبیل را لرزاند/ترس مردم از شدت زمین لرزه

زلزله غرب کشور اردبیل را لرزاند/ترس مردم از شدت زمین لرزه

اردبیل- زلزله ۷.۳ ریشتری به مرکزیت ازگله در کرمانشاه و در مرز غربی کشور، استان اردبیل را لرزاند و شدت این زمین لرزه موجب ترس و وحشت مردم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه زمین لرزه ای به قدرت ۷.۳ ریشتر در عمق ۱۱ کیلومتری زمین در ازگله از توابع کرمانشاه به وقوع پیوست که به دلیل قدرت و شدت آن در بسیاری از استان های واقع در نوار مرزی غرب و شمال غرب کشور احساس شد.

این زمین لرزه که علاوه بر اینکه در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و خوزستان  احساس شده، بر اساس اخبار واصله در شهرهای نجف، کربلا و بغداد کشور عراق نیز احساس شده است.

قدرت زمین لرزه به حدی بوده که با وجود مسافت طولانی شهروندان اردبیلی نیز آن را احساس کرده و دقایقی سراسیمه به خیابان ها شتافتند.

کد مطلب 4142371
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها