تعدادی مجروح در «قصرشیرین» زیرآوار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار در سخنانی با اشاره به اینکه الان شورای مدیریت بحران کرمانشاه تشکیل جلسه داده است، اظهار داشت: بزرگترین زلزله رخ داده در ساعات پیش، ۷.۳ ریشتر در منطقه ازگله کرمانشاه بوده است و دوستانی که از منطقه گزارش می دهند، اعلام کرده اند که تاکنون در قصر شیرین تعدادی مجروح زیر آوار داریم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر منطقه و شرایط را مورد بررسی قرار می دهیم، لذا مردم آرامش خود را حفظ کنند، تصریح کرد: ابعاد زلزله در جاهای مختلف مثل همدان و خوزستان نیز احساس شده است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور خاطرنشان کرد: مردم آرامش خود را حفظ کنند و اخبار رسمی را از کانال های رسمی دریافت کنند.

نجار یادآور شد: زلزله در تهران خیلی ضعیف احساس شده و مردم آرامش خود را حفظ کنند.