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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۲۲:۴۵

رئیس سازمان مدیریت بحران خبر داد:

تعدادی مجروح در «قصرشیرین» زیرآوار هستند

تعدادی مجروح در «قصرشیرین» زیرآوار هستند

رئیس سازمان مدیریت بحران با اشاره به وقوع زلزله در کرمانشاه گفت: تاکنون اعلام‌شده در قصر شیرین تعدادی مجروح زیر آوار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار در سخنانی با اشاره به اینکه الان شورای مدیریت بحران کرمانشاه تشکیل جلسه داده است، اظهار داشت: بزرگترین زلزله رخ داده در ساعات پیش، ۷.۳ ریشتر در منطقه ازگله کرمانشاه بوده است و دوستانی که از منطقه گزارش می دهند، اعلام کرده اند که تاکنون در قصر شیرین تعدادی مجروح زیر آوار داریم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر منطقه و شرایط را مورد بررسی قرار می دهیم، لذا مردم آرامش خود را حفظ کنند، تصریح کرد: ابعاد زلزله در جاهای مختلف مثل همدان و خوزستان نیز احساس شده است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور خاطرنشان کرد: مردم آرامش خود را حفظ کنند و اخبار رسمی را از کانال های رسمی دریافت کنند.

نجار یادآور شد: زلزله در تهران خیلی ضعیف احساس شده و مردم آرامش خود را حفظ کنند.

کد مطلب 4142381

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