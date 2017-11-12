زلزله در تمام نقاط استان مرکزی احساس شد/ در وضعیت آماده باش هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری مرکزی، سعید فرخی با اشاره به زمین لرزه ساعتی پیش در استان مرکزی، اظهار داشت: برمبنای بررسی انجام گرفته، زلزله تقریبا در تمامی نقاط استان احساس شده است.

مدیرکل بحران استانداری مرکزی بیان کرد: با اطلاعی که از طریق فرمانداران دریافت شده، تاکنون مشکل یا خسارت خاصی در رابطه با زلزله امشب از شهرستان های استان مرکزی گزارش نشده است.

فرخی تصریح کرد: هم اکنون تمامی دستگاه های مسئول و نیروهای مرتبط استان مرکزی درحال آماده باش کامل قرار دارند.

مدیرکل بحران استانداری مرکزی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر نیز مرکز مدیریت بحران استانداری فعال و در حال رصد وضعیت کل استان است.