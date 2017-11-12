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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۲۳:۰۲

مدیرکل بحران استانداری مرکزی:

زلزله در تمام نقاط استان مرکزی احساس شد/ در وضعیت آماده باش هستیم

زلزله در تمام نقاط استان مرکزی احساس شد/ در وضعیت آماده باش هستیم

اراک- مدیرکل بحران استانداری مرکزی گفت: زمین لرزه ساعت ۲۲ امشب تقریبا در تمام نقاط استان مرکزی احساس شده و هم اکنون در وضعیت آماده باش هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری مرکزی، سعید فرخی با اشاره به زمین لرزه ساعتی پیش در استان مرکزی، اظهار داشت: برمبنای بررسی انجام گرفته، زلزله تقریبا در تمامی نقاط استان احساس شده است.

مدیرکل بحران استانداری مرکزی بیان کرد: با اطلاعی که از طریق فرمانداران دریافت شده، تاکنون مشکل یا خسارت خاصی در رابطه با زلزله امشب از شهرستان های استان مرکزی گزارش نشده است.

فرخی تصریح کرد: هم اکنون تمامی دستگاه های مسئول و نیروهای مرتبط استان مرکزی درحال آماده باش کامل قرار دارند.

مدیرکل بحران استانداری مرکزی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر نیز مرکز مدیریت بحران استانداری فعال و در حال رصد وضعیت کل استان است.

کد مطلب 4142398

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