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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۲۳:۰۷

زلزله در اسدآباد خسارتی نداشته است

زلزله در اسدآباد خسارتی نداشته است

اسدآباد- فرماندار شهرستان اسدآباد گفت: وضع شهرستان اسدآباد آرام و هیچ خسارتی ایجاد نشده است.

حسین افشاری در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هیچگونه اسیب جدی و تخریب اساسی به شهرستان اسدآباد وارد نشده است.

وی افزود: در تماسی که با دهیاران و مسئولان در سطح شهرستان داشتم، هیچگونه اماری محتمل بر ایجاد خسارت و ضرر و زیانی ثبت نشده است.

فرماندار شهرستان اسدآباد گفت: مرکز زمین لرزه فوق در جنوب غرب سلیمانیه، حدفاصل سرپل ذهاب و حلبچه رخ داده است.

وی تاکید کرد: این زمین لرزه با قدرت ۷.۴ دهم ریشتر و در عمق ده کیلومتری زمین به وقوع پیوسته ایت.

افشاری تصریح کرد: همه تاسیسات خدماتی در شهرستان برقرار است.

کد مطلب 4142403

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