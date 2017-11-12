زلزله در اسدآباد خسارتی نداشته است

حسین افشاری در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هیچگونه اسیب جدی و تخریب اساسی به شهرستان اسدآباد وارد نشده است.

وی افزود: در تماسی که با دهیاران و مسئولان در سطح شهرستان داشتم، هیچگونه اماری محتمل بر ایجاد خسارت و ضرر و زیانی ثبت نشده است.

فرماندار شهرستان اسدآباد گفت: مرکز زمین لرزه فوق در جنوب غرب سلیمانیه، حدفاصل سرپل ذهاب و حلبچه رخ داده است.

وی تاکید کرد: این زمین لرزه با قدرت ۷.۴ دهم ریشتر و در عمق ده کیلومتری زمین به وقوع پیوسته ایت.

افشاری تصریح کرد: همه تاسیسات خدماتی در شهرستان برقرار است.