ستاد بحران نهاوند تشکیل جلسه داد

کریم حمیدوند در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: برق شهر گیان بر اثر زلزله قطع شده است اما تاکنون خسارتی اعلام نشده و مردم گیان در بیرون از منازل خود هستند.

قطع شدن برق شهرگیان قبل از وقوع زمین لرزه رخ داده است

رئیس اداره برق نهاوند نیز گفت: قطع شدن برق گیان قبل از زلزله بوده و ربطی به زلزله ندارد.

رضاشیردره افزود: برق شبکه خانگی شهر گیان تا یک ساعت دیگر وصل می شود.

وی عنوان کرد: قطعی برق شهرگیان وبرزول ناشی از اتصالی بوده وقبل ازوقوع زلزله این دو شهر با قطعی مواجه بوده اند که باتلاش پرسنل زحمتکش توزیع برق نهاوند برق این دوشهروصل شد.

وی تاکید کرد: تاکنون هیچ گونه قطعی برق ناشی از وقوع زلزله اخیردرشهرستان نهاوند نداشته وکلیه خطوط برق فشارمتوسط وفشارضعیف شهرستان سالم ودارای برق پایدار است.

مدیریت توزیع نیروی برق نهاوند با اشاره به آمادگی کامل مدیریت توزیع برق شهرستان گفت: کلیه پرسنل، اکیپ های اجرایی، ناوگان موتوری و واحداتفاقات وعملیات توزیع برق نهاوند آماده هرگونه خدمت رسانی به همشهریان و مردم شریف شهرستان هستند.