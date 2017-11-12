۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۲۳:۳۱

تا چندین ماه پس لرزه ادامه دارد؛

زلزله در نزدیکی سیستم گسلی زاگرس مرتفع رخ داده است

رئیس شبکه لرزه نگاری کشوری با تاکید بر ادامه پس لرزه ها تا چندین ماه دیگر، جزئیات این زلزله را تشریح کرد.

علی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متاسفانه زلزله ای که با قدرت ۷.۲ ریشتری در ناحیه مرزی ایران و عراق رخ داده بسیاری از شهرهای کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

وی با بیان اینکه زلزله مرز جغرافیایی نمی شناسد، خاطر نشان کرد: لرزه اصلی از استان های غربی، آذربایجان تا خوزستان حس شده است.

رئیس شبکه لرزه نگاری کشوری با بیان اینکه این زمین لرزه پس لرزه هایی داشته است، عنوان کرد: بزرگترین پس لرزه در ساعت ۹:۵۹ دقیقه با بزرگی ۴.۶ ریشتر بوده است.

به گفته مرادی، کماکان پس لرزه ها ادامه دارد  و بیشتر در نواحی مرزی و سمت استان کرمانشاه خواهد بود.

رئیس شبکه لرزه نگاری بیان داشت: این زلزله در نزدیکی سیستم گسلی زاگرس مرتفع رخ داده است.

وی گفت: انتظار پس لرزه را تا چندین ماه دیگر در منطقه خواهیم داشت.

