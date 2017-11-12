علی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متاسفانه زلزله ای که با قدرت ۷.۲ ریشتری در ناحیه مرزی ایران و عراق رخ داده بسیاری از شهرهای کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

وی با بیان اینکه زلزله مرز جغرافیایی نمی شناسد، خاطر نشان کرد: لرزه اصلی از استان های غربی، آذربایجان تا خوزستان حس شده است.

رئیس شبکه لرزه نگاری کشوری با بیان اینکه این زمین لرزه پس لرزه هایی داشته است، عنوان کرد: بزرگترین پس لرزه در ساعت ۹:۵۹ دقیقه با بزرگی ۴.۶ ریشتر بوده است.

به گفته مرادی، کماکان پس لرزه ها ادامه دارد و بیشتر در نواحی مرزی و سمت استان کرمانشاه خواهد بود.

رئیس شبکه لرزه نگاری بیان داشت: این زلزله در نزدیکی سیستم گسلی زاگرس مرتفع رخ داده است.

وی گفت: انتظار پس لرزه را تا چندین ماه دیگر در منطقه خواهیم داشت.