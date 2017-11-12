  1. استانها
  2. بوشهر
۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۰:۰۶

فرماندار عسلویه:

جوانان شهرستان عسلویه به سمت کتاب و کتاب‌خوانی جذب شوند

جوانان شهرستان عسلویه به سمت کتاب و کتاب‌خوانی جذب شوند

بوشهر - فرماندار عسلویه گفت: جوانان شهرستان عسلویه به سمت کتاب و کتاب‌خوانی جذب شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر، عبدالله نادری در نشست انجمن کتابخانه‌ها که به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار برگزار شد، گفت: کتاب دارای جایگاهی بی بدیل در زندگی انسان و  محصول تجربه های بشری و خلاقیت های ذهنی و آموخته های دراز مدت انسان است و سهم کتاب در انتقال دانش به مراتب بیشتر از دیگر ابزارهای آموزشی است.

فرماندارعسلویه نقش خانواده را در ایجاد و ترویج فرهنگ کتابخوانی بسیار مهم  دانست و خواستار ایجاد محیطی فرهنگی در خانواده برای شکوفایی استعداد فرزندان و جلوگیری از بروز  ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی در جامعه شد.

نادری امکانات شهرستان در حوزه زیرساخت‌های کتابخانه را مناسب عنوان کرد وخواستار کیفیت بخشی و ایجاد انگیزه برای جذب جوانان به کتابخانه شد و افزود: آموزش و پرورش به عنوان یکی از محورهای اصلی ترویج فرهنگ در کشور نقش ویژه ای در ایجاد علاقه در دانش آموزان به کتاب دارد و باید بابر نامه ریزی هدفمند و انتخاب صحیح کتاب با توجه به فرهنگ، علایق و خصوصیات رفتاری، دانش آموزان را به سوی پژوهشگری رهنمون سازد.

وی بیان کرد: کتابخانه نهادی فرهنگی است و می‌تواند در اعتلای فرهنگ عمومی جامعه نقش آفرین باشدو شوراها ، شهرداران و معتمدین باید با حمایت از این نهاد فرهنگی زمینه ساز تربیت شهروندانی مسئولیت پذیرباشند که میتواند در حوزه مدیریت شهری به آنها کمک کند

کد مطلب 4142430

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه