به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر، عبدالله نادری در نشست انجمن کتابخانه‌ها که به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار برگزار شد، گفت: کتاب دارای جایگاهی بی بدیل در زندگی انسان و محصول تجربه های بشری و خلاقیت های ذهنی و آموخته های دراز مدت انسان است و سهم کتاب در انتقال دانش به مراتب بیشتر از دیگر ابزارهای آموزشی است.

فرماندارعسلویه نقش خانواده را در ایجاد و ترویج فرهنگ کتابخوانی بسیار مهم دانست و خواستار ایجاد محیطی فرهنگی در خانواده برای شکوفایی استعداد فرزندان و جلوگیری از بروز ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی در جامعه شد.

نادری امکانات شهرستان در حوزه زیرساخت‌های کتابخانه را مناسب عنوان کرد وخواستار کیفیت بخشی و ایجاد انگیزه برای جذب جوانان به کتابخانه شد و افزود: آموزش و پرورش به عنوان یکی از محورهای اصلی ترویج فرهنگ در کشور نقش ویژه ای در ایجاد علاقه در دانش آموزان به کتاب دارد و باید بابر نامه ریزی هدفمند و انتخاب صحیح کتاب با توجه به فرهنگ، علایق و خصوصیات رفتاری، دانش آموزان را به سوی پژوهشگری رهنمون سازد.

وی بیان کرد: کتابخانه نهادی فرهنگی است و می‌تواند در اعتلای فرهنگ عمومی جامعه نقش آفرین باشدو شوراها ، شهرداران و معتمدین باید با حمایت از این نهاد فرهنگی زمینه ساز تربیت شهروندانی مسئولیت پذیرباشند که میتواند در حوزه مدیریت شهری به آنها کمک کند