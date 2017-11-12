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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۲۳:۴۰

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان غربی:

زلزله در سردشت ۳ مصدوم در پی داشت/آماده باش اورژانس

زلزله در سردشت ۳ مصدوم در پی داشت/آماده باش اورژانس

ارومیه- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان غربی گفت: در پی شدت زمین لرزه و وقوع آن سه نفر در شهرستان مرزی سردشت مصدوم شدند.

باقر بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زمین لرزه در استان کرمانشاه و مرز ایران و عراق طی امشب یکشنبه اظهارداشت: شدت این زمین لرزه به حدی بود که تمامی شهرهای استان آن را احساس کرده و این زمین لرزه خساراتی نیز به همراه داشت.

وی ادامه داد: دراین راستا در پی این زمین لرزه سه نفر در شهرستان مرزی سردشت حین فرار از پله ها دچار مصدومیت شده و راهی بیمارستان شدند.

بهرامی با بیان اینکه حال عمومی این سه مصدوم خوب است عنوان کرد: یکی از این مصدومان به دلیل سقوط لوستر و دونفر دیگر نیز به دلیل فرار از پله ها دچار مصدومیت شده اند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان غربی با اشاره به آماده باش اورژانس در تمامی شهرهای استان عنوان کرد: در صورت نیاز به اعزام نیروهای اورژانس به سایر استانها نیز ما آمادگی کامل داریم.

کد مطلب 4142446

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    نظرات

    • سنگ صبور AE ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
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      واقعا که وحشتناک بود

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