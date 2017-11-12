زلزله در سردشت ۳ مصدوم در پی داشت/آماده باش اورژانس

باقر بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زمین لرزه در استان کرمانشاه و مرز ایران و عراق طی امشب یکشنبه اظهارداشت: شدت این زمین لرزه به حدی بود که تمامی شهرهای استان آن را احساس کرده و این زمین لرزه خساراتی نیز به همراه داشت.

وی ادامه داد: دراین راستا در پی این زمین لرزه سه نفر در شهرستان مرزی سردشت حین فرار از پله ها دچار مصدومیت شده و راهی بیمارستان شدند.

بهرامی با بیان اینکه حال عمومی این سه مصدوم خوب است عنوان کرد: یکی از این مصدومان به دلیل سقوط لوستر و دونفر دیگر نیز به دلیل فرار از پله ها دچار مصدومیت شده اند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان غربی با اشاره به آماده باش اورژانس در تمامی شهرهای استان عنوان کرد: در صورت نیاز به اعزام نیروهای اورژانس به سایر استانها نیز ما آمادگی کامل داریم.