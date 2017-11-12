خبری از آسیب های احتمالی در سنقر و کلیایی نرسیده است

افشین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زلزله بسیار شدیدی در شهرستان سنقر و کلیایی احساس شد که در پی آن اکثر مردم و اهالی شهر سنقر به خیابانها آمده اند.

وی بیان کرد: وضعیت شهر فوق العاده است و شلوغی در خیابانها بسیار است و در برخی نقاط شهر، تردد خودروها سبب ترافیک و بی نظمی شده است.

رحیمی ادامه داد: حضور در پمپ بنزین ها بسیار است و هجوم مردم به سمت جایگاه ها، شلوغی ایجاد کرده است.

وی از مردم خواست تا آرامش خود را حفظ کنند و با نیروهای امدادرسان همکاری لازم را داشته باشند.

به گزارش مهر، زلزله ۷.۳ ریشتری امشب مناطق گسترده ای ازغرب کشور را لرزاند که مرکز این زلزله ازگله در استان کرمانشاه بوده است.