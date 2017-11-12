  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۲۳:۴۸

معاون فرماندار سنقر و کلیایی:

خبری از آسیب های احتمالی در سنقر و کلیایی نرسیده است

خبری از آسیب های احتمالی در سنقر و کلیایی نرسیده است

یزد ـ معاون فرماندار سنقر و کلیایی گفت: تاکنون هیچ گزارشی از خرابی و آسیبهای احتمالی زلزله در شهرستان سنقر و کلیایی نرسیده است.

افشین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زلزله بسیار شدیدی در شهرستان سنقر و کلیایی احساس شد که در پی آن اکثر مردم و اهالی شهر سنقر به خیابانها آمده اند.

وی بیان کرد: وضعیت شهر فوق العاده است و شلوغی در خیابانها بسیار است و در برخی نقاط شهر، تردد خودروها سبب ترافیک و بی نظمی شده است.

رحیمی ادامه داد: حضور در پمپ بنزین ها بسیار است و هجوم مردم به سمت جایگاه ها، شلوغی ایجاد کرده است.

وی از مردم خواست تا آرامش خود را حفظ کنند و با نیروهای امدادرسان همکاری لازم را داشته باشند.

به گزارش مهر، زلزله ۷.۳ ریشتری امشب مناطق گسترده ای ازغرب کشور را لرزاند که مرکز این زلزله ازگله در استان کرمانشاه بوده است.

کد مطلب 4142454

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه