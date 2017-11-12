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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۲۳:۵۰

رئیس سازمان امداد و نجات خبر داد:

جان باختن ۲ نفر بر اثر زلزله/ ۱۵ نفر مصدوم شدند

جان باختن ۲ نفر بر اثر زلزله/ ۱۵ نفر مصدوم شدند

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر آخرین آمار مصدومان زلزله را اعلام کرد و گفت: تا کنون ۲ نفر فوت کردند و ۱۵ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی در گفتگویی تلویزیونی در مورد آخرین جزئیات امدادرسانی به مناطق زلزله زده گفت: کانون زلزله حلبچه بود و این زلزله بین ۷.۶ تا ۷.۲ ثبت شده و امیداواریم بتوانیم در سریع ترین زمان امدادرسانی را انجام دهیم.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در مورد خسارت زلزله گفت: بر اثر این زلزله تاکنون ۱۵ نفر مصدوم و دو نفر فوت شدند.

سلیمی افزود: ۳۵ تیم به قصر شیرین و گیلانغرب اعزام شدند و همچنین قطعی برق در روستاها و برخی مناطق قصرشیرین رخ داده است.

وی افزود: شهرهای کردستان، ایلام و همدان هم در حال حاضر در آماده باش هستند و در صورت نیاز از خدمات آنها استفاده می شود.

سلیمی گفت: تجهیزات ابتدا از کرمانشاه به مناطق حادثه دیده اعزام می شود و تلاش می کنیم در سریع ترین زمان اسکان اضطراری و نجات را انجام دهیم.

کد مطلب 4142458
نورا حسینی

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