هلال احمر ومدیریت بحران در آماده باش کامل/زائران در عراق سالمند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین الماسی مدیرکل ستاد مدیریت بحران تهران نیز اعلام کرد: مرکز زلزله‌ در عراق بوده ولی به علت شدت زیاد و عمق کم آن در تهران و چند شهر دیگر احساس شده است. هلال احمر و مدیریت بحران در آماده باش هستند اما مردم نگران نباشند و در تهران مشکلی نیست.

جای نگرانی برای سلامت زائران ایرانی حاضر در عراق وجود ندارد

علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر نیز از سلامت کامل زائران ایرانی در شهرها و اماکن مقدسه عراق خبر داد و گفت: زلزله در سلیمانیه عراق هیچ خطری برای زائران ایرانی که پس از اربعین در این شهر مانده اند نداشته است.