  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۲۳:۵۴

هلال احمر ومدیریت بحران در آماده باش کامل/زائران در عراق سالمند

هلال احمر ومدیریت بحران در آماده باش کامل/زائران در عراق سالمند

مدیرکل ستاد مدیریت بحران تهران گفت: مرکز زلزله‌ در عراق بوده ولی به علت شدت زیاد و عمق کم آن در تهران و چند شهر دیگر احساس شده است. هلال احمر و مدیریت بحران در آماده باش هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین الماسی مدیرکل ستاد مدیریت بحران تهران نیز اعلام کرد: مرکز زلزله‌ در عراق بوده ولی به علت شدت زیاد و عمق کم آن در تهران و چند شهر دیگر احساس شده است. هلال احمر و مدیریت بحران در آماده باش هستند اما مردم نگران نباشند و در تهران مشکلی نیست.

جای نگرانی برای سلامت زائران ایرانی حاضر در عراق وجود ندارد

علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر نیز از سلامت کامل زائران ایرانی در شهرها و اماکن مقدسه عراق خبر داد و گفت:  زلزله در سلیمانیه عراق هیچ خطری برای زائران ایرانی که پس از اربعین در این شهر مانده اند نداشته است.

کد مطلب 4142464
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها