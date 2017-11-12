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۲۱ آبان ۱۳۹۶، ۲۳:۵۷

اطلاعیه آموزش و پرورش در پی وقوع زلزله در غرب کشور

اطلاعیه آموزش و پرورش در پی وقوع زلزله در غرب کشور

وزارت آموزش و پرورش در پی وقوع زلزله در استان های غربی کشور اطلاعیه ای صادر کرد و از مدیران مدارس خواست قبل از ورود دانش آموزان حتما وضعیت بنای مدارس را کنترل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر ،متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

در پی وقوع زلزله در استانهای غربی کشور و احتمال ایجاد خسارت در ساختمان مدارس، مسئولان آموزش و پرورش و مدیران مدارس خصوصا در استانهای ایلام، کرمانشاه و لرستان حتما قبل از حضور دانش آموزان در مدرسه، نسبت به کنترل وضعیت بنای مدرسه اقدام نمایند و از عدم احتمال ریزش سقف و دیوار و ... اطمینان حاصل کنند.

بدیهی است مدارس خشتی و فرسوده در این میان از اولویت برخوردارند. بدون شک تعطیلی احتمالی مدارس در برخی استانها نافی ضرورت این امر در روزهای بعد از تعطیلی نخواهد بود.

کد مطلب 4142468
نورا حسینی

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