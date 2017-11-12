اطلاعیه آموزش و پرورش در پی وقوع زلزله در غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر ،متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

در پی وقوع زلزله در استانهای غربی کشور و احتمال ایجاد خسارت در ساختمان مدارس، مسئولان آموزش و پرورش و مدیران مدارس خصوصا در استانهای ایلام، کرمانشاه و لرستان حتما قبل از حضور دانش آموزان در مدرسه، نسبت به کنترل وضعیت بنای مدرسه اقدام نمایند و از عدم احتمال ریزش سقف و دیوار و ... اطمینان حاصل کنند.

بدیهی است مدارس خشتی و فرسوده در این میان از اولویت برخوردارند. بدون شک تعطیلی احتمالی مدارس در برخی استانها نافی ضرورت این امر در روزهای بعد از تعطیلی نخواهد بود.