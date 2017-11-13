گری لوئیس: آماده کمک به زلزله زدگان، درصورت درخواست ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «گری لوئیس» هماهنگ کننده سازمان ملل در ایران جان باختن شماری از هموطنان در زلزله شب گذشته کرمانشاه را به دولت و مردم ایران تسلیت گفت.
وی در پیامی توییتری نوشت: به دولت و مردم ایران به خاطر زلزله مرگبار شب گذشته در مرزهای غربی تسلیت می گویم.
لوئیس افزود: نیمه های شب همچنان وضعیت نامشخص بود، اما پس از طلوع آفتاب ما اطلاعات بیشتری در مورد شمار قربانیان و زخمی ها به دست آورده ایم.
وی همچنین تاکید کرد سازمان ملل آماده کمک رسانی به زلزله زدگان در صورت نیاز و درخواست ایران است.
گفتنی است معاون پیشبینی و پیشگیری و سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور آمار کشته های زلزله کرمانشاه را ۱۴۱ و مجروحان را ۸۶۶ نفر اعلام کرده است.
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