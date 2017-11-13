به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیرز آو بیز، شورای امنیت سازمان ملل امروز دوشنبه بعد از ظهر قرار است در نشستی غیر رسمی که به درخواست ایتالیا و آمریکا برگزار می‌شود درباره بحران سیاسی ونزوئلا تشکیل جلسه دهد.

محور گفتگوها در این نشست، بررسی وخامت اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور نفت‌خیز ونزوئلا و همچنین نقش جامعه بین‌الملل در یافتن راه حل دیپلماتیک برای پایان خشونت‌ها عنوان می‌شود.

از جمله سخنرانان این نشست می‌توان به «زید رعد الحسین» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اشاره کرد.

گفتنی است ونزوئلا از ماه میلادی آوریل به دفعات شاهد تظاهرات و درگیری‌های خیابانی بوده است که به تحریک اپوزیسیون غربگرای این کشور انجام می‌شود.

از جمله دلایل مخالفت‌های مردمی می‌توان به ضعف اقتصادی دولت کاراکاس اشاره کرد که ناشی از کاهش جهانی قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد ونزوئلا است.