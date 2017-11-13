فؤاد معصوم گفتگو میان بغداد- اربیل را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق خواستار از سرگیری گفتگوهای سازنده میان اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی بغداد شد.

وی در جریان دیدار با داگلاس سیلیمان سفیر آمریکا در بغداد بر اهمیت گفتگو میان بغداد و اربیل در راستای حفظ دستاوردهای میهنی تاکید کرد.

معصوم از تمامی طرف های سیاسی در عراق خواست که از پیروزی های به دست آمده در مقابله با تروریسم حمایت کنند و این امر با پایان بخشیدن به مشکلات موجود میان گروه های سیاسی به ویژه بغداد و اربیل محقق می شود.

سیلیمان نیز ضمن تاکید بر حمایت واشنگتن از عراق در تمامی زمینه ها از تمامی جریان های سیاسی این کشور خواست که با گفتگوهای سازنده به اختلافات موجود پایان دهند.