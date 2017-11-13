اجلاس دو روزه روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، اجلاس دو روزه روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور که قرار بود صبح امروز ۲۲ آبان ۹۶ در تهران با حضور رییس جمهور برگزار شود به دلیل ضرورت حضور روسای دانشگاه ها و مدیران حوزه سلامت در استانها و هماهنگی ارسال تیم های درمانی تخصصی و تجهیزات مورد نیاز به مناطق زلزله زده، لغو شد.

در پی این حادثه به دستور وزیر بهداشت، قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت به منظورنظارت بر خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق زلزله زده، عازم کرمانشاه شد.

دکتر کولیوند سرپرست سازمان اورژانس کشور نیز هم اکنون در سرپل ذهاب حضور دارد . وی آخرین آمار مصدومین را تا این لحظه ۱۶۸۳ نفر اعلام کرد.