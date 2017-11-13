مطالعات خط ال. آر. تی در محدوده جمهوری-بهارستان

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات حمل و نقل و پروژه های عمرانی منطقه ۱۲ در جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با حضور سردار محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس راهور تهران، پیروز حناچی معاون فنی و عمران شهرداری تهران، محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران، افشین حبیب زاده، شهربانو امانی، شهردار و معاونان منطقه ۱۲، عبداللهی و احمدی نژاد از کارشناسان کمیسیون عمران شورای شهر تهران و محمد علی کرونی دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران برگزار شد.

تاثیر ایجاد پیاده راه ۱۵ خرداد در کاهش آلاینده های هوا

در این جلسه معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۱۲ با اشاره به تاثیر پیاده راه ۱۵ خرداد در کاهش آلاینده های هوای منطقه بازار گفت: بعد از پیاده راه سازی در این محدوده کاهش آلاینده ها قابل لمس بود و بر اساس داده ها ۳۰ درصد شاهد کاهش آلاینده های هوا در این منطقه بودیم.

وی با اشاره به وضعیت حاد آلودگی صوتی در منطقه ۱۲ گفت: باید برای تردد موتورسیکلت ها در این محدوده چاره اندیشی شود و همچنین برای جابجایی بار و کالا در محدوده بازار کار ویژه ای پیش بینی کردیم.

وی تاکید کرد: با برنامه ریزی های انجام شده تلاش شده منطقه ۱۲ که منطقه ای مهاجرت گریز است به منطقه ای مهاجرت پذیر تبدیل شود.

در ادامه این جلسه محمد علیخانی با بیان اینکه در این جلسه که پلیس راهور تهران حضور دارد باید به صورت مصداقی در خصوص مشکلات صحبت شود تا با همراهی پلیس برخی از مشکلات ترافیکی منطقه در همین جلسه برطرف شود.

اختصاص بودجه سال آینده بر اساس نیازهای واقعی مناطق

محمد علی کرونی در ادامه این جلسه با اشاره به بازدید های منطقه ای که کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران انجام می دهد، گفت: اصلی ترین چالشی که با آن رو به رو هستیم ردیف بودجه هایی است که بر اساس اولویت ها و نیازهای منطقه پیش بینی نشده و برخی از پروژه ها اعتباراتی دارند که در اولویت اصلی منطقه نیستند در حالی که پروژه های در اولویت با کمبود اعتبار رو به رو هستند.

وی تاکید کرد: در این جلسات چالش ها به صورت موردی، طرح و در خصوص آنها تصمیم گیری می شود تا در بودجه سال آینده دقیق تر اعتبارات لازم تخصیص داده شود.

در ادامه جلسه معاون حمل و نقل ترافیک منطقه ۱۲ با تشریح جزییات ترافیکی منطقه گفت: منطقه ۱۲، ۲۵۰ هزار جمعیت ساکن دارد و یک میلیون و ۸۰۰ جمعیت شناور همچنین در این منطقه ۴ هزار و ۶۰۰ متر پیاده راه سازی شده و ۵ هزار و ۳۰۰ متر سنگفرش شده است همچنین یک چهارم خطوط اتوبوسرانی از منطقه ۱۲ می گذرد.

درخواست تکمیل خروجی متروی چهارراه گلوبندک

این مقام مسئول در شهرداری منطقه ۱۲ با اشاره به نیاز منطقه به تکمیل زیرگذر چهارراه گلوبندک گفت: در صورت تکمیل خطوط مترو در ساعت اوج ترافیک ۷ هزار تردد خواهیم داشت که با احتساب این گذر عابر پیاده این مشکل حل خواهد شد.

وی با اشاره به راه اندازی ون برقی در منطقه بازار گفت: ون های قدیمی با سرعت بالایی حرکت می کردند که این ون های برقی که به صورت مزایده عمومی واگذار شده اند هم درآمد ماهیانه پایدار برای منطقه دارند و هم حمل و نقل پاک برای منطقه محسوب می شوند.

معضل پارک دائمی در حاشیه بازار

وی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای کسب درآمد از پارک حاشیه ای بازار گفت: حداکثر زمان پارک در این منطقه باید دو ساعت باشد در حالی که ما شاهد آن هستیم از این فضاهای پارک به صورت دائمی استفاده می شود.

وی تاکید کرد: نرخ فضای پارک در منطقه ۱۲ و محدوده بازار نباید با سایر مناطق تهران یکی باشد در تمامی دنیا نیز این نرخ متفاوت است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۲ بر لزوم ساماندهی موتورسیکلت ها در این منطقه تاکید کرد و گفت: این منطقه جزو نقاط حادثه خیز محسوب می شود که باید با برنامه ریزی های کلان به خصوص در خط ویژه مولوی این مشکل را حل کنیم.

وی نصب ۷ دوربین ثبت تخلفات را یکی از نیازهای منطقه دانست که می تواند مانع تردد تاکسی های غیرمجاز در منطقه شود، گفت: در حال حاضر ۳۷ دوربین در منطقه نصب است که با نصب ۷ دوربین سیستم هوشمند منطقه تکمیل می شود در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار پلاک غیرمجاز تاکسی در محدوده بازار تردد می کنند.

اولویت در محدوده بازار با عابر پیاده است

وی با اشاره به اینکه برنامه های ترافیکی منطقه با اولویت نخست عابر پیاده است گفت: اولویت با حمل و نقل عمومی و حمل و نقل پاک است. همچنین حمل و نقل بار و سپس در اولویت آخر حمل و نقل شخصی قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت منطقه برای ایجاد پیاده راه گفت: خیابان لاله زار ظرفیت تبدیل به پیاده راه شدن را دارد و در مجموع تلاش می کنیم ظرفیت پیاده راه در مرکز شهر به ۶ کیلومتر برسد.

مسافران بازار رغبتی به استفاده از اتوبوس ندارند

وی در ادامه با اشاره به اینکه سفرهایی که به مرکز شهر انجام می شود بیشتر با خودروهای شخصی یا تاکسی است، گفت: به دلیل سرعت پایین اتوبوس ها کمتر شهروندان برای جابجایی از اتوبوس استفاده می کنند.

مطالعات احداث خط LRT در محدوده جمهوری –بهارستان

وی در ادامه با اشاره به مطالعات انجام شده در خصوص خط LRT در محدوده جمهوری-بهارستان گفت: ما در محدوده مرکزی پایتخت به دنبال توسعه حمل و نقل پاک هستیم و پیش بینی ۳۸ کیلومتر دوچرخه شده است.

به گفته وی در حال حاضر روزانه ۱۰۰ هزار موتور هشت سفر در محدوده بازار انجام می دهند که در مجموع ۸۰۰ هزار موتورسیکلت در محدوده بازار تردد می کنند که منشا آلاینده ها و آلودگی صوتی منطقه هستند.

عدم استقبال از حمل و نقل عمومی در منطقه بازار به دلیل عدم یکپارچگی است

در ادامه این نشست مدیرکل امور مناطق معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه علت عدم استقبال از حمل و نقل عمومی در این محدوده عدم یکپارچگی آن است، گفت: برای آنکه تمایل به استفاده از وسیله شخصی کم شود باید شبکه حمل و نقل عمومی یکپارچه شود که نیاز به بازنگری برخی خطوط دارد.