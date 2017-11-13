به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم ایران در نشست خبری که در محل ایکوم ایران برگزار شد درباره اجلاس آسیا اقیانوسیه ۲۰۱۷ گفت: وقتی در اجلاس جهانی ایکوم، با میزبانی ایران موافقت شد می‌بایست در اجلاس خرداد ماه پاریس، شهری که در ایران میزبان همایش آسیا اقیانوسیه می‌شود را هم مشخص می کردیم به همین دلیل با سازمان میراث فرهنگی وارد مذاکره شدیم آنها گفتند که باید سازمانهای دیگر نیز مشارکت کنند. به همین دلیل با موزه‌هایی که می‌توانستند اسپانسر شوند هم وارد گفتگو شدیم تا جایی که مدیرکل اداره کل میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان که عضو ایکوم نیز هست پیشنهاد داد با منظقه آزاد چابهار نیز وارد مذاکره شویم و خودشان نیز کمکمان کنند. منطقه آزاد نیز قبول کرد که بخشی از هزینه‌های ما را بپردازد. به همین دلیل رفت و آمد برخی از مهمانان و پذیرایی مهمانان و اقامت تعدادی از آنها را بر عهده گرفتند.

رئیس ایکوم ایران بیان کرد: وقتی مصوب شد تا اجلاس موزه‌های آسیا و اقیانوسیه دهم تا ۱۲ آبان ماه در چابهار برگزار شود، رئیس شورای عالی مناطق آزاد تغییر کرد و ما نگران بودیم که سرانجام این برنامه چه می شود بلاخره قرار شد تا ایکوم موزه ای برای چابهار طراحی کند ولی ساخت آن به عهده منطقه باشد این کار به عهده آقای قلی نژاد که معمار نیز هست سپرده شد. نهایی شدن طراحی رایگان موزه نیز ۴۰ روز طول کشید. اگرچه چابهار موزه ای ندارد اما خودش یک موزه طبیعی و تاریخی بزرگ است یکی از دستاوردهای اجلاس طراحی یک موزه برای چابهار بوده است. اکنون دیگر چابهار نمی تواند بگوید طرح موزه ندارد. بلکه باید منطقه بودجه گذاشته و آن را بسازد. طراحی آن نیز به این صورت است که می توان آن را تکه‌تکه ساخت مثلا بودجه برای سالن اجتماعات گذاشت و آن را کنار زد و مدتی بعد بخش موزه ای آن را ساخت. معماری آن نیز همخوان با منطقه است و می تواند نیاز شهر را برطرف کند.

وی گفت: اگر چابهار می خواهد که گردشگر داشته باشد باید هتلداران آن در کنار فعالیت های خودشان بودجه برای ساخت موزه کنار بگذارند چون ورود گردشگر و وجود یک موزه و یک هتل در شهر به هم مرتبط است وقتی یک فضای فرهنگی بوجود می آید برای همه سودآور خواهد بود. جابه جایی مدیران نیز می تواند اینگونه حل شود که هر مدیری تا جایی که میتواند بودجه برای ساخت بخشی از آن کنار بگذارد.

وی ادامه داد: یونسکو بر نقش اجتماعی در جوامع محلی تاکید دارد و اگر جایی مانند بنگلادش اعلام می کند که کشوری فقیر است و موزه های زیادی ندارد اتفاقا یونسکو استقبال می کند که چنین برنامه هایی در آنجا برگزار شود تا به نوعی پشتیبان آنها باشد ما هم چابهار را انتخاب کردیم چون اولا که بندر بسیار مهمی است که قلعه تیس آن مورد بی مهری قرار گرفته و در حد قلعه نظامی شده درحالی که موقعیت اقیانوسی و فرا دریایی داشته است. ضمن اینکه برگزاری چنین برنامه ای می تواند بار دیگر در مجامع بین المللی امن بودن منطقه را ثابت کند. ضمن اینکه در اجلاس چابهار همه حضور پیدا می کنند. منطقه آزاد چابهار می توانست بهترین منطقه تاریخی و فرهنگی معرفی شود و از این زاویه بهره خود را ببرد. ضمن اینکه بهتر بود برای بازدید مهمانان از آثار تاریخی و طبیعی چابهار برنامه ریزی می شد.

محیط طباطبایی بیان کرد: با همکاری مدیر اسپک توانستیم که هزینه رفت و آمد برخی از مدیران کمیته های موزه ای در برخی از کشورها را تامین کنیم و افراد دیگر می بایست که خودشان هزینه رفت و آمد به این اجلاس را می دادند به همین دلیل برای برخی از افراد پرداخت این هزینه سنگین بود و به همین دلیل در اجلاس شرکت نکردند. استرالیایی ها نیز بیشتر سعی می کنند که در اجلاس های بین المللی حضور پیدا کنند. درباره اعضای ایرانی نیز تامین هزینه آنها بسیار متفاوت بود برخی از آنها با همیاری موزه خودشان به اجلاس آمدند و برخی دیگر توسط منطقه آزاد پشتیبانی شدند و برخی دیگر نیز خودشان هزینه رفت و آمدشان را پرداخت کردند حتی برخی گفتند که می خواهند خانواده شان را هم بیاورند بنابراین هزینه هتل و رفت و برگشت را خودشان دادند.

رئیس ایکوم ایران بیان کرد: ما در توافق آخر که انجام دادیم گفتیم می خواهیم درباره آموزش صحبت کنیم. چون آموزش مبحثی است که ارتباط بین کشورها را حداقل با استفاده از سیستم های مجازی بیشتر می کند مانند ITC که در چین برگزار می شود و از ایران افراد برای شرکت در این دوره ها به چین می روند. مورد دیگر درباره بحران هایی است که آسیای شرقی با آن مواجه است. بحران را فقط به زلزله و سونامی و ... محدود نکردیم چیزی که ما درخواست کردیم گنجانده شود، اما فرصت نشد به آن بپردازیم این بود که گفتیم یک نیروی کمکی در هر منطقه برای بحران ها بوجود بیاید که می تواند مشمول بحران انسانی نیز شود.

وی افزود: نامه ای تهیه خواهیم کرد که با حمایت سازمان میراث فرهنگی صندوقی برای حمایت از این نیروی کمکی تشکیل دهیم تا وقتی بحرانی در کشوری و یا ایران بوجود می آید آن نیرو به کمک برود. می خواهیم برای این منظور واحد آموزشی نیز تشکیل دهیم. قرار است این نیرو که در کشورها ایجاد می شود، طی تعاملی افرادی را آموزش دهد و یا از افراد آموزش دیده خود استفاده کند تا وقتی بحرانی در کشوری رخ می دهد، آن نیرو از طریق ایکوم بین الملل و یا آسپک به کمک برود.