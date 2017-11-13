محمد دانشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم دوچرخه سواری سرعت ایران به کاپ جهانی لهستان رفت؛ کاپی که هدفمان کسب تجربه و تمرین بود. ما برای کسب نتیجه خوب به این رقابتها نرفته بودیم اما تجربه خوبی به دست آوردیم. رقبا همه آمادگی کامل داشتند اما ما در تمرینات بدنسازی بودیم چرا که اوج آمادگی‌مان برای رقابتهای قهرمانی آسیا برنامه ریزی شده است. با این حال نسبت به آمادگی پایین‌مان نتیجه خوبی را گرفتیم و عملکردمان قابل قبول بود.

وی افزود: در این رقابتها در مصاف با رکابزنان جهانی به خودباوری رسیدیم که خدا را شکر تجربه خوبی برایمان بود. من در جریان این نیستم که قرار است در کدام یک از کاپ های جهانی دیگر شرکت کنیم اما قطعا مسابقات بیشتر به ما و عملکردمان در آینده کمک خواهد کرد.

رکابزن ملی پوش سرعتی ایران تصریح کرد: مسابقات کسب سهمیه المپیک سال آینده است. مهمترین برنامه ما کسب امتیازات لازم برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان سال آینده است و بعد از آن با حضور در مسابقات جهانی و کاپ ها بتوانیم امتیازات را برای حضور در المپیک دریافت کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که تجهیزات و امکانات شما آیا برای حضور در مسابقات مهم جهانی مناسب است یا نه، گفت: تجهیزات ما باید جدیدتر شود. برای مسابقات مهم باید از تجهیزات جدیدتری استفاده شود و قطعا این مسئله به ما کمک می کند.

دانشور در پایان پیرامون مشکل نبود پیست چوبی در ایران نیز گفت: مسابقه و تمرین در پیست چوبی و سیمانی خیلی با هم فرق دارد. تجربه نشان داده که در تمرین و مسابقات ما در پیست چوبی عملکرد ضعیف تری داشته ایم چرا که همیشه در پیست سیمانی تمرین می کنیم.