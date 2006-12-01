به گزارش خبرنگار مهر، معصومی سال 1378 فیلم سینمایی "بادام های تلخ" را بر اساس فیلمنامه ای از سیدمحسن وزیری و هاشم میرطالبی ساخت. در این فیلم بازیگرانی چون فریبرز عرب نیا، بهاره رهنما، حسن جوهرچی، امین حیایی، فرهاد خان محمدی، جمشید شامحمدی و پرویز شفیع زاده به ایفای نقش پرداختند.

"بادام های تلخ" در مدت زمانی حدود 80 دقیقه داستان مهندس زرین را روایت می کند که در کارخانه پارس الکتریک با ساخت قطعات داخلی در جهت خودکفایی کشور می کوشد. او با قاچاقچیان ارز که صادرات محصولات شرکت و واردات قطعات مورد نیاز را نیز تحت تأثیر قرار داده اند درمی افتد.