کتاب «تاریخ شفاهی جامعه اسلامی دانشجویان» به بازار کتاب عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رمضانی، مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی از چاپ کتاب «تاریخ شفاهی چگونگی و تأسیس جامعه اسلامی دانشجویان» خبر داد و گفت: این کتاب بر اساس خاطرات اعضای هیئت مؤسس جامعه اسلامی دانشجویان گردآوری شده است و به بررسی عملکرد این تشکل دانشجویی می‌پردازد.

مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی با اشاره به سابقه تشکیل جامعه اسلامی دانشجویان تصریح کرد: اولین تشکل دانشجویی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده دفتر تحکیم وحدت بود اما می‌توان گفت که دومین اتحادیه دانشجویی پس از رحلت امام خمینی (ره) با عنوان جامعه اسلامی دانشجویان تشکیل شد؛ بر اساس چنین سابقه‌ای که این تشکل دانشجویی دارد درصدد برآمدیم تا کتابی درباره چرایی و چگونگی تأسیس این اتحادیه منتشر کنیم تا یک مجموعه منسجم در اختیار محققان و پژوهشگران قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کتاب در ۴ فصل به ارائه موضوع می‌پردازد٬ اظهار داشت: فصل اول کتاب با عنوان دُردانه بازه زمانی تاسیس جامعه اسلامی دانشجویان تا ۱۳۶۶، فصل دوم با عنوان تولد بازه زمانی ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹، فصل سوم با عنوان تلاش برای بقا بازه زمانی ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴ و فصل چهارم با عنوان بلوغ بازه زمانی ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰ بررسی می‌کند.

به گفته رمضانی٬ کتاب تاریخ شفاهی چگونگی شکل‌گیری و تاسیس جامعه اسلامی دانشجویان با همت مجید پورنجمی ایرانق جمع‌آوری شده است.