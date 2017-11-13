نشست تخصصی «ناخودآگاه روایت» در موسسه اکو برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست تخصصی طراحان و نقاشان با عنوان ناخودآگاه روایت با حضور نزار موسوی نیا و علیرضا گلدوزیان در کتابخانه دیپلماتیک اکو برگزار می شود.

مجموعه نشست های طراحان و نقاشان به صورت دوره ای با حضور پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر در موسسه فرهنگی اکو برگزار می شود. نخستین برنامه این نشست، با عنوان «طراحی به زبان فارسی» با حضور رضا لواسانی برگزار شد.

«ناخودآگاه روایت» که به بررسی آثار نزار موسوی نیا خواهد پرداخت، روز سه شنبه ۲۳ آبان از ساعت ۱۶ در کتابخانه تخصصی موسسه فرهنگی اکو به نشانی خیابان موحد دانش (اقدسیه)، کوچه نیلوفر، شماره ۳ برگزار می شود.

موسسه فرهنگی اکو یک نهاد بین المللی است که با هدف تحکیم قرابت های فرهنگی، هنری، پژوهشی و ادبی میان کشورهای عضو با دیگر کشورها تاسیس شده است.