۷۳ درصد بافت فرسوده جنوب تهران مسکونی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد صفوی ظهر دوشنبه با اعلام این خبر که نوسازی بافت فرسوده از مهمترین اولویت های شهری و بهترین راهکار برای کاهش خسارات بلایای طبیعی است، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۱۳۷ هکتار از منطقه ۲۰تهران، به عنوان بافت فرسوده شناسایی شده که تاکنون ۲ هزار و ۹۳۶ پلاک بالغ بر ۳۵ درصد آن تخریب و نوسازی شده است.

وی افزود: از ۱۳۷ هکتار بافت فرسوده این منطقه، ۱۰۰ هکتار در محدوده مسکونی است و ۱۷ محله را درگیر کرده که تاکنون ۳۵ درصد آن نوسازی شده است.

صفوی با اشاره به اینکه ۱۰۰ هکتار از محدوده بافت فرسوده منطقه ۲۰ با ۷ هزار و ۷۶۴ پلاک بالغ بر ۷۳ درصد، شامل بافت مسکونی است، گفت: این منطقه، ۲۰ محله دارد که ۱۷ محله آن در گیر محدوده بافت فرسوده است که نوسازی کامل آن نیازمند مشارکت مالکان است.

وی فراهم سازی بستر همکاری مالکان بافت فرسوده و جلب مشارکت آنها را از وظایف مدیریت شهری برشمرد و افزود: ارائه بسته تشویقی جدید شامل تخفیف های ۱۰۰ درصدی صدور پروانه و هزینه انشعابات، تسهیلات بانکی، پرداخت ودیعه مسکن، تراکم و پارکینگ تشویقی، طراحی رایگان و کمک هزینه نما و فعالیت کارگروه های تخصصی در خصوص آگاه سازی شهروندان از جمله اقدامات انجام شده برای تسریع نوسازی بافت فرسوده بوده است.

شهردار منطقه ۲۰ تهران در پایان با اشاره به اینکه بخشی از بافت فرسوده جنوب تهران نیز در شبکه معابر واقع شده است، یادآور شد: ۱۸۰ پلاک بافت فرسوده واقع در شبکه معابر این منطقه شناسایی شده اند که طرح تملک و بازگشایی این معابر در دستور کار مدیریت شهری منطقه قرار دارد.