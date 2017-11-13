جزئیات اجرایی شدن طرح آموزش مهارت آموزی کارکنان وظیفه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم پاسدار موسی کمالی رئیس داره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در گفتگویی اعلام کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده درخصوص رویکرد جدید خدمت سربازی، در نظر است کارکنان وظیفه در طول خدمت با گذراندن آموزش مهارت آموزی حداقل یک مهارت فنی را فراگرفته تا زمینه اشتغال آنها پس از پایان خدمت هموارتر شود.

وی ادامه داد: به همین منظور در سال جاری با تشکیل قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه در ستاد کل نیروهای مسلح، برنامه ریزی های لازم برای تحقق این امر مهم صورت گرفته است. براین اساس مقرر شد:

۱.آموزش های فنی و حرفه ای تعدادی از کارکنان وظیفه کماکان استمرار یابد.

۲. بسترهای لازم از قبیل هماهنگی ها، امضای تفاهم نامه ها، برگزاری همایش ها، تجهیز کارگاه ها و ... برای ایجاد تحول و جهش قابل توجه در تعداد کارکنان وظیفه تحت آموزش در سال ۱۳۹۷ فراهم گردد.

۳. برای کارکنان وظیفه ای که قبل از اعزام دارای یک تخصص فنی خاص بوده اند و یا در مدت خدمت سربازی با بکارگیری تخصصی در نیروهای مسلح عملا مهارت لازم را در فعالیت مربوط کسب کرده اند و در عین حال فاقد گواهینامه تخصصی می باشند، گواهی نامه رسمی صادر شود.

سردار کمالی با بیان اینکه در نظر است با هماهنگی سازمان فنی و حرفه ای، این افراد ضمن ثبت نام در سامانه سازمان فنی و حرفه ای، مورد ارزیابی قرار گرفته وسپس از آنها آزمون گرفته شود، خاطرنشان کرد: چنانچه افراد در آزمون پذیرفته شوند به آنها گواهینامه رسمی مهارت سازمان فنی و حرفه ای اعطا خواهد شد. در غیر این صورت با آموزش مختصر و رفع نواقص، برای آزمون بعدی آماده می شوند.

سردار کمالی ادامه داد: کلیه کارکنان وظیفه نیروهای مسلح که دارای مهارت خاصی بوده و یا حتی وظیفه نگهبانی را بر عهده دارند، در سامانه سازمان فنی و حرفه ای به آدرس زیر، ثبت نام کنند:

HTTP:۱۱SARBAZ.IRANTVTO.IR

وی در ادامه اظهار داشت: یگان های نیروهای مسلح موظفند این موضوع را به نحو شایسته اطلاع رسانی نموده و امکانات لازم را جهت ثبت نام کارکنان وظیفه فراهم نمایند، در ضمن یگان ها بایستی اسامی کسانی را که به هر دلیل قادر به ثبت نام اینترنتی نیستند، در قالب لوح فشرده تحویل ادارات فنی، حرفه ای استان ها دهند تا اقدام مقتضی صورت پذیرد.

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در پایان باتاکید بر اینکه کسب مهارت سربازان زمینه اشتغال این عزیزان را پس از خدمت فراهم می کند، یادآور شد: کلیه کارکنان وظیفه از همین امروز نسبت به ثبت نام در سامانه فوق اقدام کنند و برای آزمون آماده شوند، لازم به ذکر است هزینه ثبت نام توسط سازمان نیروهای مسلح پرداخت شده است و این اقدام رایگان صورت می پذیرد.