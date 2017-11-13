به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، پیمان فریدنیا دبیر کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران ستاد سازمان بهداشت و درمان صنعت گفت: با توجه به وقوع زلزله در مناطق غربی کشور به ویژه در شهرستان سرپل‌ذهاب، آمادگی لازم برای اعزام تیم پزشکی و آمبولانس از دو منطقه معین تهران و اهواز ایجاد شده و در هماهنگی با ستاد مدیریت بحران منطقه به سرعت امدادرسانی آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد: به منظور آمادگی برای امدادرسانی به مصدومان و با توجه به لرزه های شدید و پس لرزه‌های متعدد، فرماندهی مدیریت بحران در سه مرکز بهداشت و درمان صنعت نفت غرب کشور، آغاجاری و شمالغرب کشور تشکیل و همه مراکز بهداشتی - درمانی وابسته به این مراکز به حالت آماده باش کامل در آمدند.

دیشب (یکشنبه، ۲۱ آبان‌ماه) زمین لرزه ای به بزرگی ۷.۲ ریشتر، بیشتر نقاط کشور و کشورهای همسایه را لرزاند که طبق آخرین گزارش‌ها کانون اصلی آن واقع در مرز غربی کشور بوده است.