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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۱۷

معاون وزیر بهداشت خبر داد؛

تشکیل تیم بحران بهداشتی در مناطق زلزله زده

تشکیل تیم بحران بهداشتی در مناطق زلزله زده

معاون بهداشت وزارت بهداشت، از تشکیل تیم بحران متشکل از مدیران ستادی بلافاصله بعد از وقوع زلزله در مناطق غرب کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی با عنوان این مطلب که تیم های بهداشتی نیز هماهنگی های خود را به طور ویژه انجام داده اند، گفت: موضوع جابه جایی، اسکان جدید هموطنان زلزله زده، غذا و کنترل آب و بهداشت محیط جزو مباحث مهم است که تیم های ویژه مختص هرکدام اعزام شده است.

وی افزود: بحث مراقب از مادران باردار، شیرده، نوزادان و کودکان و بهداشت روان از اولویت های تیم بهداشتی است.

رئیسی با تاکید بر اینکه با استان های همجوار هماهنگی صورت گرفته و تیم های بهداشتی آماده باش هستند، گفت: نگرانی ها در حوزه بهداشت، بحث اسکان افراد آسیب دیده است.

کد مطلب 4143112
حبیب احسنی پور

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