به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سید محمدرضا موسوی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد: آماده باش به مناطق معین شرکت، ارسال سوخت هوایی به مناطق زلزله زده، ایجاد سه جایگاه سیار ۱۸ هزار لیتری و ارسال نفتکش‌های بنزین و نفت سفید با امکان توزیع سوخت سیار، از جمله اقدام‌های این شرکت از شب یکشنبه تاکنون بوده است.

وی با بیان این‌که از دقایق اولیه (شامگاه یکشنبه، ۲۱ آبان‌ماه) وقوع زمین لرزه شدید در غرب کشور، ستاد بحران در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تشکیل شد، گفت: مناطق معین شرکت شامل منطقه همدان، لرستان و آذربایجان غربی از دیشب در حال آماده باش به سر می برند.

وی افزود: همچنین تعداد زیادی نفتکش بنزین و نفت سفید با امکان توزیع سوخت سیار از همدان به سمت کرمانشاه و کردستان اعزام شده است که در صورت مشکل در تاسیسات و جایگاه‌ها، سوخترسانی به مردم متوقف نشود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: با توجه به حضور بالگردهادر مناطق زلزله زده برای امداد رسانی به مصدومان، سوخت هوایی ATK مخصوص بالگردها به صورت مظروف از کرمان، لرستان و همدان ارسال به مناطق زلزله زده ارسال شده‌اند.

وی با بیان این‌که از دیشب تا امروز صبح ۸۵۰ هزار لیتر بنزین و ۱۶۲ هزار لیتر نفت گاز تنها در منطقه کرمانشاه مصرف شده است، ادامه داد: مردم حادثه دیده تا زمان تعبیه جای مناسب، بهترین سرپناه را خودروهای خود می دانند، بنابراین طبیعی است که آمار مصرف بنزین و نفت گاز در این مناطق افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان این‌که سه جایگاه در سرپل ذهاب شامگاه یکشنبه حادثه دید، اظهار کرد: یکی از جایگاه‌ها در همان ساعات اولیه از طریق تیم امداد و عملیات شرکت آماده خدمت رسانی شد و دو جایگاه دیگر هم امروز وارد مدار سرویس دهی قرار گرفته است.

موسوی خواه با اشاره به این‌که سه جایگاه سیار با ظرفیت هریک ۱۸ هزار لیتر در قصر شیرین آماده شده است، تصریح کرد: با هماهنگی ستاد بحران کشور این جایگاه‌ها استقرار خواهند یافت.