آغاز تحقیقات پلیسی برای شناسایی مردان سارق گروگانگیر

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۱۱:۴۵ بیستم شهریور ۹۶ ، از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ وقوع یک فقره سرقت مسلحانه در یک مجتمع مسکونی در خیابان محمدعلی جناح، به کلانتری ۱۱۸ ستارخان اعلام شد.

با حضور مأمورین کلانتری در محل و انجام بررسی های اولیه مشخص شد دو جوان حدودا ۳۰ ساله که یکی از آنها کت و شلوار و دیگری شلوار و پیراهن جین آبی رنگ به تن داشتند، با تهدید اسلحه اقدام به سرقت بیش از ۷۰ میلیون تومان پول و طلاجات ساکنان مجتمع کرده و پس از محبوس کردن افراد مجتمع از محل متواری شدند.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت مسلحانه و به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران،پرونده در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی با حضور در محل سرقت به تحقیق از اهالی مجتمع مسکونی پرداختند که در همان تحقیقات اولیه مشخص تمامی اهالی این مجتمع از بستگان نزدیک یکدیگر هستند.

یکی از شکات در اظهاراتش به کارآگاهان گفت:ساعت ۱۰:۵۵ صدای جیغ کشیدن خواهرم که دیوار به دیوار و در یک طبقه زندگی می کنیم، شنیدم ؛ اول اعتنا نکردم اما پس از دقایقی برای پیگیری موضوع به در خانه خواهرم رفتم. زنگ زدم اما خواهرم در را باز نکرد! با کلید یدک، به همراه پدر و مادرم [ که در طبقه پایین زندگی می کنند ] و پسرم وارد خانه ی خواهرم شدیم که دیدیم دو جوان غریبه ی حدودا ۳۰ ساله داخل خانه ی خواهرم هستند؛ آنها خواهرم را در یکی از اتاق ها و دختر ۶ ساله اش را نیز در اتاقی دیگر حبس کرده بودند. یکی از این افراد به سمت ما آمد؛ اسلحه اش را به سمت من گرفت؛ دست و پای پسرم را بست و اسلحه را روی سر پسرم گذاشت؛ تهدید کرد که اگر طلا و پول ندهیم، پسرم را خواهد کشت و [ در ادامه ] مرا به زور به طرف اتاق خواب برد و اسلحه را به سمت من گرفت؛ من تمام طلاهای خودم را به او دادم اما او دست بردار نبود و دائما محل گاوصندوق را از من می پرسید اما ما در خانه گاوصندوق نداریم؛ نهایتا آنها همگی ما را در یکی از اتاق محبوس کرده و پس از زدن اسپری فلفل، در اتاق را بسته و از خانه خارج شدند.

شاکی دیگر که سارقان با ورود به خانه اش اقدام به حبس کردن او و دختر شش ساله اش کرده بودند نیز در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: با دختر ۶ ساله ام داخل خانه بودیم که زنگ در واحد ما را زدند؛ دختر ۶ ساله ام در را باز کرد که ناگهان دو نفر با اسلحه وارد منزل شدند؛ من جیغ کشیدم؛ آنها با مشت و لگد به جانم افتادند و مرا به داخل یکی از اتاق ها انداختند و دختر شش ساله ام را نیز گروگان گرفتند گفتند:هرچه طلا و پول داری بگو کجاست. تمام صورت و دهان و گردنم خونی شده بود؛ جلوی دهان دخترم را گرفته بودند و دائما تهدید می کردند که بچه ات را می بریم که در همین زمان خواهرم به همراه پدر و مادرم و پسرش وارد خانه شدند .

کارآگاهان با بررسی مجتمع مسکونی محل سرقت اطلاع پیدا کردند که پارکینگ و در ورودی مجتمع دارای دوربین های مداربسته است ؛ بلافاصله تصاویر دوربین ها مورد بررسی قرار گفت و با راهنمایی شکات پرونده ، تصاویر دو سارق مسلح مورد شناسایی قرار گرفت.

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با انتشار این خبر اعلام کرد : در ادامه رسیدگی به پرونده و به منظور شناسایی و دستگیری این دو سارق مسلح، دستور انتشار بدون پوشش تصاویر این دو متهم از سوی بازپرس پرونده صادر شده؛ لذا از کلیه شهروندان که موفق به شناسایی تصاویر این دو نفر شدند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات در خصوص هویت، محل سکونت و تردد این افراد را از طریق شماره تماس های ۵۱۰۵۵۵۰۱ و ۵۵۳۸۱۰۳۶ در اختیار کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.