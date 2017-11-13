  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۴۴

مسئول سازمان بسیج طلاب استان کرمانشاه خبر داد:

اعزام۱۰۰ روحانی استان کرمانشاه و۴۰ روحانی از قم به نقاط زلزله زده

اعزام۱۰۰ روحانی استان کرمانشاه و۴۰ روحانی از قم به نقاط زلزله زده

کرمانشاه- مسئول سازمان بسیج طلاب استان کرمانشاه از اعزام بیش از ۱۰۰ نفر از طلاب و روحانیون استان و۴۰ نفره از روحانیون تیپ ۸۳ امام صادق(ع) ا قم به مناطق زلزله زده خبر داد.

حجت الاسلام سجاد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه تاسف بار زلزله در استان، ابراز داشت: از طرف سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان بیش از ۱۰۰ نفر روحانی به مناطق آسیب دیده اعزام شدند.

وی افزود: این روحانیون علاوه بر امداد رسانی در امر دعوت مردم به آرامش فعالیت خواهند کرد.

مسئول سازمان بسیج طلاب استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: همچنین یک اکیپ ۴۰ نفره از روحانیون تیپ ۸۳ امام صادق(ع) استان قم به کرمانشاه اعزام شدند.

وی بیان داشت: این روحانیون که با تخصص امداد و نجات به استان آمدند به مناطق زلزله زده اعزام شدند.

در پایان افزود: در صورت نیاز این سازمان آمادگی دارد روحانیون بیشتری جهت خدمت رسانی به مناطق اعزام کند.

کد مطلب 4143162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها