اعزام۱۰۰ روحانی استان کرمانشاه و۴۰ روحانی از قم به نقاط زلزله زده

حجت الاسلام سجاد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه تاسف بار زلزله در استان، ابراز داشت: از طرف سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان بیش از ۱۰۰ نفر روحانی به مناطق آسیب دیده اعزام شدند.
وی افزود: این روحانیون علاوه بر امداد رسانی در امر دعوت مردم به آرامش فعالیت خواهند کرد.
مسئول سازمان بسیج طلاب استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: همچنین یک اکیپ ۴۰ نفره از روحانیون تیپ ۸۳ امام صادق(ع) استان قم به کرمانشاه اعزام شدند.
وی بیان داشت: این روحانیون که با تخصص امداد و نجات به استان آمدند به مناطق زلزله زده اعزام شدند.
در پایان افزود: در صورت نیاز این سازمان آمادگی دارد روحانیون بیشتری جهت خدمت رسانی به مناطق اعزام کند.
